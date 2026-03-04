Szijjártó Péter bejelentette: Garanciát kaptunk Putyin elnöktől az orosz energiahordozók változatlan árú szállítására

Magyarország garanciát kapott arra, hogy Oroszország a nemzetközi energiaválság ellenére változatlan áron szállítja le a hazánk ellátásához szükséges földgázt és kőolajat – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Moszkvában.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott egyeztetését követően arról számolt be, hogy áttekintették a két ország energetikai együttműködésének fő kérdéseit, továbbá a nemzetközi helyzetet, tekintettel arra, hogy a globális energiapiac súlyos kihívások előtt áll.

„Főként az iráni háború és annak a következményei, például a Hormuzi-szoros lezárása miatt Európában és világszerte akár durva áremelkedések is várhatók mind a földgázpiacon, mind pedig a kőolajpiacon”

– figyelmeztetett.

Üdvözölte, hogy Vlagyimir Putyintól garanciát kapott arra, hogy Oroszországban rendelkezésre állnak a hatályos szerződések alapján Magyarországra szállítani tervezett földgáz- és kőolajmennyiségek, és ezek szállítása a nemzetközi árváltozásoktól függetlenül változatlan áron fog zajlani.

„Megállapodtunk abban is, hogy ha a szállítási útvonalak ellehetetlenülnek különböző okok miatt, akkor mindig keresünk alternatív megoldásokat. Például ha a vezetékes olajszállítás továbbra is nehézségekbe ütközik, akkor a tengeri szállítási lehetőségeket vesszük számba” – tudatta.

Majd kifejtette, hogy Magyarország számára mind a Barátság, mind a Török Áramlat vezeték működése kritikus fontosságú.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Magyarországon megerősítette a védelmét ezeknek a vezetékeknek,

„ami azért is fontos, mert azok, akik blokkolják a Barátság vezetéken a kőolajszállítást, azok egyszer már felrobbantották az Északi Áramlat vezetéket”.

„Az elnök úr megerősítette azt a korábban nyilvánosan is elmondott információt, amely szerint ukránok arra készültek, hogy a Török Áramlat gázvezetéket felrobbantsák. Egy ilyen terrortámadás Magyarország földgázellátását gyakorlatilag ellehetetlenítené” – mondta.

„Jó hír tehát az, hogy garanciát kaptunk arra, hogy megvan a Magyarországra szánt kőolaj és földgáz a nemzetközi energiapiaci válság ellenére is. És garanciát kaptunk arra, hogy mindezt az oroszok nekünk változatlan áron le is szállítják, dacára annak, hogy mi történik az iráni háború miatt, s ezzel garantálják nemcsak Magyarország energiaellátásának biztonságát, hanem a rezsicsökkentés fenntartását is” – tette hozzá.

„Ha nem érkezik meg Magyarországra az orosz kőolaj és földgáz, akkor Magyarországon az energiaárak az egekbe emelkedhetnek. Így nekünk mind a Barátság kőolajvezeték, mind a Török Áramlat gázvezeték működése különösen fontos” – erősítette meg.

A miniszter megjegyezte azt is, hogy Magyarországot minden háború aggodalommal tölti el, a kormány számára pedig a legfontosabb hazánk biztonságának megóvása.

„Ezért mi minden háborúból ki akarunk maradni, legyen szó fegyveres konfliktusról vagy energiaháborúról” – hangsúlyozta.

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint:

„Mindent összevetve a kapcsolatok (Magyarország és Oroszország között) stabilak, és pozitív irányba fejlődnek, ideértve az energiapolitikai kérdéseket is, köztük a szénhidrogéneket és zászlóshajó-projektünket, a paksi atomerőművet”

– mondta az orosz elnök.

„Ami a szénhidrogéneket illeti, megértem, hogy ez, elsősorban az olajszállítások, aggasztja önöket. Látjuk, mi történik jelenleg a világ és Európa gázpiacain. (…) Mi mindig teljesítettük minden kötelezettségünket, és természetesen szándékunkban áll, és készek vagyunk így cselekedni” – folytatta.

Szijjártó Péter elmondta: azért érkezett Moszkvába, hogy garanciát, megerősítést kapjon arra, hogy azok a szénhidrogének – földgáz és kőolaj -, amelyekre Magyarországnak szüksége van, a jelenlegi nehéz, konfliktusokkal teli időkben is rendelkezésére fognak állni, és Magyarországra fogják szállítani őket. Említést tett arról, hogy Ukrajna politikai döntés alapján blokkolja a Barátság csővezetéket, Magyarország éppen ezért érdekelt abban, hogy a gáz- és szénhidrogén-szállítás megbízhatóan és stabilan folytatódjon. Magyarország számára a legfontosabb ügynek az ország energiabiztonságának biztosítását nevezte.

„Ezért nem akarunk háborúba vagy konfliktusba, fegyveres konfliktusba vagy energiaháborúba keveredni” – idézte a minisztert a RIA Novosztyi.

A találkozón emellett

Vlagyimir Putyin jóváhagyta két kárpátaljai magyar hadifogoly szabadon bocsátását.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert fogadja a moszkvai Kreml Szenátusi palotájában 2026. március 4-én (Fotó: MTI/AP/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Grigorij Sziszojev)