Szerdán országszerte befejeződik a nemzeti petíció kézbesítése – jelentette be Hidvéghi Balázs

Hidvéghi Balázs a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta: a nemzeti petíciót a válaszboríték segítségével ingyenesen lehet visszaküldeni.
A politikus ismertette a petíció általa erős kijelentésnek nevezett pontjait. „Nemet mondok az orosz-ukrán háború további finanszírozására. Második: nemet mondok arra, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg, és három: nemet mondok a rezsiárak háború miatti megemelésére”.
„Mind a három nyilvánvaló magyar érdek, tehát nemet mondok az orosz-ukrán háború további finanszírozására, nemet mondok arra, hogy az ukrán államot mi működtessük a mi pénzünkből és nemet mondok a rezsiárak megemelésére. Nem, nem és nem”
– fogalmazott az államtitkár. Hidvéghi Balázs arra kért mindenkit, hogy töltse ki a petíciót, segítse a kormányt ezekben a küzdelmekben.
„Mindenkire szükség van, töltsék ki és küldjék vissza”
– emelte ki.
Ukrán zsarolás: Nemzeti petíció – az emberek érzik, most mindennél fontosabb, hogy hallassák a hangjukat
Rövid idő alatt több mint félmillióan éltek a lehetőséggel, hogy véleményüket kifejezzék a hazát érintő fontos kérdésekben a kormány által indított nemzeti petícióban. Hidvéghi Balázs államtitkár szerint a kezdeményezés sikere azt mutatja, hogy a magyarok kiállnak a kormány politikája mellett, a petíció március 23-ig tölthető ki, és becslések szerint várhatóan az egymilliót is meghaladhatja a visszaküldött ívek száma.
„A nemzeti petíció kiemelt jelentőségű, mivel Brüsszel 1500 milliárd eurós támogatást tervez Ukrajnának, és 2027-re kívánja a tagságát. Az utóbbi napok eseményei szerint mindez most különösen fontos, hogy a magyarok hallassák a hangjukat: Ukrajna politikai okokból nem indította újra az olajszállítást Magyarország felé, miközben a brüsszeli vezetés Ukrajna oldalára állt”
– írta meg a Magyar Nemzet Hidvéghi Balázs parlamenti államtitkár posztja alapján.
A politikus videóüzenetében arról beszélt, hogy Magyarország komoly fenyegetés és nyomásgyakorlás célpontjává vált, és ezért most nem lehet hallgatni. Hozzátette, a kormány arra kéri a magyarokat, hogy álljanak ki a Brüsszel–Ukrajna–Tisza-paktum ellen, és csatlakozzanak a nemzeti petícióhoz.
A petíció három pontban ad lehetőséget a vélemény kifejezésére:
- Nem az orosz–ukrán háború finanszírozására!
- Nem Ukrajna tízéves támogatására!
- Nem a rezsiárak emelkedésére!
Orbán Viktor miniszterelnök korábban kiemelte, hogy Ukrajna EU-tagsága közvetlen katonai konfliktust jelentene Oroszországgal, ezért kívül kell maradnia az unióban, különben Magyarország folyamatos háborús veszélynek lenne kitéve.
„Ukrajnának kívül kell maradnia az Európai Unión, beengedni őket életveszély, és Magyarország számára folyamatos háborús veszélyt jelent”
– fogalmazott.
A Magyar Nemzet megjegyzi, hogy a nemzeti petíció nem az első alkalom, hogy a kormány az emberek véleményét kéri ki fontos ügyekben: az elmúlt években a nemzeti konzultációk során gazdasági és társadalmi kérdésekben több millió magyar mondta el véleményét, és túlnyomó többségben támogatták a kormány álláspontját.
