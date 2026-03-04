Saját tábora sürgeti Magyar Pétert: foglaljon állást Zelenszkij és az ukrán olajblokád ügyében

Magyar Péter több támogatója is úgy látja, a hitelesség megőrzése érdekében elengedhetetlen lenne, hogy egyértelműen tisztázza viszonyát Volodimir Zelenszkij politikájával. Különösen azután merült fel ez az igény, hogy az ukrán elnök a Magyarországra irányuló kőolajszállítások blokkolásával a magyar kormány álláspontja szerint próbál nyomást gyakorolni hazánkra. A bírálók úgy vélik mindezt tovább árnyalja, hogy a Tisza Párt képviselői korábban ukrán zászlós pólóban jelentek meg az Európai Parlamentben.

A pártelnök követői közül többen, Facebook-bejegyzésének hozzászólásaik között kifejezték igényüket azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter fogalmazzon meg egy világos és egyértelmű álláspontot Zelenszkijjel és az olajblokáddal kapcsolatban. Egy hozzászóló szerint „egy ilyen helyzetben nem hallgatni kellene, hanem határozott véleményt kellene mondani”.

Vannak olyan támogatók is, akik nem pusztán állásfoglalást várnak, hanem azt, hogy a politikus egyértelműen határolódjon el Zelenszkijtől. Egy kommentelő kifejezetten hibának nevezte, hogy Magyar Péter többször is Ukrajnába utazott, ahol találkozott a Magyarországról kémkedés vádjával kitiltott Tseber Rolanddal.

Sok vélemény szerint amennyiben Ukrajna valóban olajblokád alá venné Magyarországot, az már nem pusztán diplomáciai vita lenne, hanem nyílt politikai nyomásgyakorlás.

Összességében több támogató is bizonytalannak érzi a helyzetet amiatt, hogy a Tisza Párt elnöke és a pártvezetés késlekedik az egyértelmű reakcióval, és nem tiltakozik Zelenszkij politikai lépései ellen, ami szerintük Magyarország biztonságát is veszélybe sodorhatja.

Magyar Péter szerint nem Ukrajna hibája az olajszállítás leállása a Barátság vezetéken

A Tisza Párt elnöke a Kapuváron tartott hétvégi kampányeseményén szólalt meg az ukrán olajembargó ügyében, és kijelentette: szerinte nem Ukrajna felelős azért, hogy Magyarország nem jut kőolajhoz a Barátság vezetéken. Az ellenzéki politikus a rendezvényen – a Hír TV riporterének kérdésére reagálva – arról beszélt, hogy a vezetéket ért károkért Oroszországot tartja felelősnek.

„Beszélnek önök a Druzsbáról, a Barátság kőolajvezetékről. Tudja, ki lőtte szét? Az oroszok!”

A magyar energetikai létesítmények védelméről szólva Magyar Péter azt mondta: „Összehívják a Védelmi Tanácsot, meg az összes ilyen bábszervezetet, és azt mondják, hogy óriási veszély van. Például az energetikai infrastruktúránál. Hát, kérem szépen, az energetikai infrastruktúrát mindig védeni kell. És megmondták a szakemberek: ha valós a fenyegetettség, ha a miniszterelnök nem csak egy aljas kampányhúzásból teszi, amit tesz… Tudjuk, hogy abból teszi, de ha nem, akkor neki feljelentési kötelezettsége van. Akkor (…) utasítani kell a nemzetbiztonsági szerveket, a honvédelmet, hogy járjanak el, és védjék meg a magyar embereket, a magyar nemzetbiztonságot.”

Orbán Viktor kedden – reagálva Zelenszkij cinikus nyilatkozatára, melyben az ukrán elnök kifejtette, szerinte műholdfelvételek alapján nem lehet megállapítani a Barátság kőolajvezeték föld alatti sérüléseit – felszólította az Európai Bizottság elnökét, hogy szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát a Barátság kőolajvezetéken érkező olaj továbbítására kötelezik.