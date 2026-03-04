Robert Fico megfenyegette Zelenszkijt, csatlakozna az Ukrajna elleni magyar vétóhoz

„Zelenszkij addig fog zaklatni minket, mígnem csatlakozom a magyarokhoz, és megakadályozom a 90 milliárd eurós hitel folyósítását? ”– tette fel a kérdést Robert Fico a sajtótájékoztatóján, majd rögtön meg is válaszolta:
„Rendben, Zelenszkij úr. Tegye csak próbára a türelmünket.”
A RIA Novosztyi orosz hírügynökség szerint a szlovák kormányfő korábban olyan műholdas felvételeket mutatott be a csővezetékről, amelyek szerint a Barátság működőképes lenne (a hét elején ugyanígy tett Orbán Viktor miniszterelnök is).
Kapcsolódó tartalom
„Nincs technikai akadálya a Barátság vezeték újraindításának, a visszatartása egyértelműen Zelenszkij politikai lépése” – Hortay Olivér a 48 percben
Orbán Viktor: Műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának technikai akadálya nincs. Felszólítom Zelenszkij elnököt, hogy azonnal indítsa újra az olajszállításokat!
Nemrég egy ukrán politológus arról beszélt, hogy „Nem lesz orosz olaj, Orbán és Fico nem ússzák meg”, vagyis nem fogják megnyitni a Magyarországot és Szlovákiát ellátó vezetéket.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Robert Fico szlovák miniszterelnök az ukrán hivatali partnerével, Denisz Smihallal tartott sajtóértekezleten a két ország kormányának együttes ülését követõen Ungvár közelében 2024. október 7-én. MTI/EPA/Zuzana Gogova.