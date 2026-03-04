Robert Fico megfenyegette Zelenszkijt, csatlakozna az Ukrajna elleni magyar vétóhoz

„Zelenszkij addig fog zaklatni minket, mígnem csatlakozom a magyarokhoz, és megakadályozom a 90 milliárd eurós hitel folyósítását? ”– tette fel a kérdést Robert Fico a sajtótájékoztatóján, majd rögtön meg is válaszolta:

„Rendben, Zelenszkij úr. Tegye csak próbára a türelmünket.”

A RIA Novosztyi orosz hírügynökség szerint a szlovák kormányfő korábban olyan műholdas felvételeket mutatott be a csővezetékről, amelyek szerint a Barátság működőképes lenne (a hét elején ugyanígy tett Orbán Viktor miniszterelnök is).

Nemrég egy ukrán politológus arról beszélt, hogy „Nem lesz orosz olaj, Orbán és Fico nem ússzák meg”, vagyis nem fogják megnyitni a Magyarországot és Szlovákiát ellátó vezetéket.

Kiemelt kép: Robert Fico szlovák miniszterelnök az ukrán hivatali partnerével, Denisz Smihallal tartott sajtóértekezleten a két ország kormányának együttes ülését követõen Ungvár közelében 2024. október 7-én. MTI/EPA/Zuzana Gogova.