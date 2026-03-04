Műsorújság
HU
EN
RO
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

Robert Fico megfenyegette Zelenszkijt, csatlakozna az Ukrajna elleni magyar vétóhoz

lead_image
Szerző: hirado.hu
2026.03.04. 17:07

Főoldal / Külpolitika

| Szerző: hirado.hu
Szlovákia is megvétózhatja az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hitelt a Barátság olajvezetéken keresztül történő olajszállítás felfüggesztése miatt — jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök szerdán. A magyar kormány korábban ugyancsak a Barátság vezeték ügye miatt vétózott ebben a kérdésben.

Zelenszkij addig fog zaklatni minket, mígnem csatlakozom a magyarokhoz, és megakadályozom a 90 milliárd eurós hitel folyósítását? ”– tette fel a kérdést Robert Fico a sajtótájékoztatóján, majd rögtön meg is válaszolta:

„Rendben, Zelenszkij úr. Tegye csak próbára a türelmünket.”

A RIA Novosztyi orosz hírügynökség szerint a szlovák kormányfő korábban olyan műholdas felvételeket mutatott be a csővezetékről, amelyek szerint a Barátság működőképes lenne (a hét elején ugyanígy tett Orbán Viktor miniszterelnök is).

Kapcsolódó tartalom

Nemrég egy ukrán politológus arról beszélt, hogy „Nem lesz orosz olaj, Orbán és Fico nem ússzák meg”, vagyis nem fogják megnyitni a Magyarországot és Szlovákiát ellátó vezetéket.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Robert Fico szlovák miniszterelnök az ukrán hivatali partnerével, Denisz Smihallal tartott sajtóértekezleten a két ország kormányának együttes ülését követõen Ungvár közelében 2024. október 7-én. MTI/EPA/Zuzana Gogova.

Barátság olajvezetékorosz–ukrán háború Robert Fico SzlovákiaUkrajna

VilágPont Járai Judittal

Ajánljuk még

 