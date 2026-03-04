Putyin felajánlotta Orbán Viktornak az ukrán hadseregbe sorozott, orosz fogságba esett magyarok szabadon bocsátását

Korábban már beszámoltunk a hirado.hu oldalán annak a kényszersorozott ukrán–magyar kettősállampolgársággal rendelkező katonának, Román Albertnek a sorsáról, aki az orosz hadifogságból kérte Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter segítségét a Magyarországra való hazajutásával kapcsolatban.
A férfit erőszakkal vitték el az ukrán frontra, ahol megsérült, majd orosz hadifogságba került – miközben az ukrán hatóságok nem nyújtottak neki segítséget.
Kedden a magyar miniszterelnök telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, az első értesülések még arról szóltak, hogy a közel-keleti és az ukrajnai helyzetről, valamint a Magyarország energiabiztonsága szempontjából kulcsfontosságú kőolaj- és földgázszállítmányok rendelkezésre állásáról tárgyaltak a felek. Azonban a Mandiner orosz sajtóértesülésekre hivatkozva most további részleteket osztott meg az orosz–magyar tárgyalásról, kiderült ugyanis:
az egyeztetésen Vlagyimir Putyin felajánlotta a magyar hadifoglyok szabadon bocsátását.
Az erről beszámoló Gazeta cikkében idézik Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, aki hangsúlyozta, hogy Magyarország tiltakozik a kárpátaljai magyarok erőszakos mozgósítása ellen, és továbbra is uniós szankciókat sürget az ilyen gyakorlatért felelős ukrán vezetők ellen.
Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)