Putyin felajánlotta Orbán Viktornak az ukrán hadseregbe sorozott, orosz fogságba esett magyarok szabadon bocsátását

Vlagyimir Putyin orosz elnök az Orbán Viktorral kedden folytatott telefonos tárgyalás után felajánlotta az ukrajnai háborúban fogságba esett magyar katonák szabadon bocsátását – erről ír a Mandiner orosz sajtóértesülésekre hivatkozva. Korábban egy ukrán–magyar kettős állampolgársággal rendelkező katona videóüzenetben kérte Orbán Viktor és Szijjártó Péter segítségét, hogy segítsenek neki hazajutni Magyarországra.

Korábban már beszámoltunk a hirado.hu oldalán annak a kényszersorozott ukrán–magyar kettősállampolgársággal rendelkező katonának, Román Albertnek a sorsáról, aki az orosz hadifogságból kérte Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter segítségét a Magyarországra való hazajutásával kapcsolatban.

A férfit erőszakkal vitték el az ukrán frontra, ahol megsérült, majd orosz hadifogságba került – miközben az ukrán hatóságok nem nyújtottak neki segítséget.

Kedden a magyar miniszterelnök telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, az első értesülések még arról szóltak, hogy a közel-keleti és az ukrajnai helyzetről, valamint a Magyarország energiabiztonsága szempontjából kulcsfontosságú kőolaj- és földgázszállítmányok rendelkezésre állásáról tárgyaltak a felek. Azonban a Mandiner orosz sajtóértesülésekre hivatkozva most további részleteket osztott meg az orosz–magyar tárgyalásról, kiderült ugyanis:

az egyeztetésen Vlagyimir Putyin felajánlotta a magyar hadifoglyok szabadon bocsátását.

Az erről beszámoló Gazeta cikkében idézik Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, aki hangsúlyozta, hogy Magyarország tiltakozik a kárpátaljai magyarok erőszakos mozgósítása ellen, és továbbra is uniós szankciókat sürget az ilyen gyakorlatért felelős ukrán vezetők ellen.

