Orbán Viktor világpolitikai szerepére mutatott rá Schóbert Norbert

A népszerű fitneszedző a közösségi oldalán publikált videóban világosította fel azokat, akik bedőlnek az ellenzéki propagandának, miszerint nincs háborús veszély csupán a kormány kíván félelmet kelteni.

„Azt olvastam, hogy a kormány azért küldi a katonákat, tankokat a fontos létesítményekhez, hogy növelje a félelmet” – idézte a Tisza Párt narratíváját Schóbert Norbi.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Norbert Schobert (@schobert_norbi_official) által megosztott bejegyzés

„Nem tudom, hogy aki ezt írja, az milyen filmet néz?” – vetette fel kérdést, majd rámutatott, hogy több ezer magyar rekedt külföldön, repkednek a bombák, a rakéták Iránból, Ukrajna négy éve háborúban van Oroszországgal. Háborús helyzet van elég régóta, és most már egyre közelebb állunk egy súlyosabb helyzethez.

A fitneszguru a magyar kormány több tagjának is rávilágított az érdemeire, Pintér Sándort méltatva kiemelte, hogy Magyarországon biztonság van ellentétben számos európai fővárossal. Szalay-Bobrovniczky Kristófot a haderőfejlesztés sikere kapcsán emelte ki és Szijjártó Péter munkáját is dicsérte.

„Egész héten minden éjjel megy, tárgyal, hozza a bizniszt” – szögezte le Szijjártó Péterrel kapcsolatban.

„Kettő nagyhatalom tudja eldönteni azt, mi lesz Magyarország sorsa: Oroszország vagy USA. Putyin vagy Trump. És gondolj bele: kinek van mind a kettőhöz telefonszáma?”

– világított rá Orbán Viktor világpolitikai szempontból is jelentős mozgásterére.

A fokozódó háborús veszélyhelyzet kapcsán egy hasonlattal élt, kiemelte, ha a tengerjáró hajó vihar elé néz, ám pár gazdag utas kitalálja, hogy most kell leváltani a kapitányt és az egész legénységet, így megítélése szerint nincs esély túlélni a vihart.

A népszerű fitneszedző követőitől azt kérte, hallgassanak az eszükre az áprilisi választáson.

Kiemelt kép: Facebook