Orbán Viktor: Kimaradás a háborúból, ez a következő négy év kulcsszava

Ma már senki nem meri állítani, hogy a Barátság kőolajvezeték nem működőképes, az ukránok is azt mondják, hogy politikai okokból nem adják az olajat – mondta Orbán Viktor miniszterelnök az ATV Mérleg című műsorának adott interjúban szerdán. A kormányfő hangsúlyozta: kormányváltást akarnak Magyarországon, nyíltan megmondják, ők azt szeretnék, hogy ukránbarát kormány legyen Magyarországon. A kormányfő az adásban türelmet és a nyugalmat kért az iráni háború miatt külföldön rekedt magyaroktól, azt ígérve, hogy amint lehet, biztonságosan hazahozzák őket. Orbán Viktor azt is elárulta, mi lesz a következő esztendők kulcsszava, illetve kulcskérdésnek nevezte azt, hogy ne engedjük meg, hogy a magyarok pénzét elvigyék Ukrajnába. A kormányfő azt is kijelentette, hogy szerinte a Tisza Párt jelentős pénzt kap Ukrajnából.

Közölte: az ukránok úgy érvelnek, hogy Oroszországot segítenék akkor, ha adnának. Rámutatott:

kormányváltást akarnak Magyarországon, nyíltan megmondják, ők azt szeretnék, hogy ukránbarát kormány legyen Magyarországon. Ez nekünk nem érdekünk

– rögzítette, hozzátéve: ebből fakadóan neki ezt az olajblokádot le kell törnie.

Kitért arra is: a külügyminiszterek hónapok óta készítik elő, hogy legyen egy találkozó Zelenszkijjel, csak nem jutnak előre.

Nem az a probléma, hogy nem állnak egymással szóba, hanem arról van szó, hogy Ukrajnának vannak követelései, és ezeket a követeléseket akarja egy tárgyaláson érvényesíteni

– hangzott el.

Mi már most, az előkészítő szakaszban meg tudjuk mondani, hogy nem tudjuk azokat a követeléseket teljesíteni, sőt, azokat visszautasítjuk.

Mi nem akarunk leválni az orosz olcsó olajról meg gázról hiába követelik az ukránok és nem akarunk pénzt adni sem nekik, és nem akarjuk támogatni a háborújukat sem, ők meg ezt akarják

– mutatott rá Orbán Viktor.

Kitért arra is, hogy az energiaár probléma mellett a másik, ami lehet, hogy előállhat; egy közvetlen migrációs veszély. Az előző migrációs válság is így kezdődött, hogy Szíriában polgárháború volt, és megindultak az emberek Törökország felé – mutatott rá. Hozzátette: Iránból is Törökország felé lehet megindulni és Törökországból tudnak feljönni a Balkánon Magyarországra meg Európába.

Amint lehet, megyünk az iráni háború miatt külföldön rekedt magyarokért

Az adásban a kormányfő türelmet és a nyugalmat kért az iráni háború miatt külföldön rekedt magyaroktól, azt ígérve, hogy amint lehet, biztonságosan hazahozzák őket.

Orbán Viktor azt mondta: vannak térségek, ahonnan könnyebb hazahozni a kint rekedt magyarokat, ilyen Jordánia, és vannak, ahonnan nehezebb, például az Öböl-országok, mert ott nagyon gyorsan változik a helyzet. Hangsúlyozta: az abszolút szempont a biztonság, nem szeretnének úgy kimenteni senkit, hogy közben áldozatává válik valamilyen terrorista akciónak, és „lelövik a gépet, amin ül”.

Tehát egyelőre mindenkit türelemre és nyugalomra szeretnék kérni, amint lehet, megyünk értük, de csak akkor, hogyha biztosan ki tudjuk őket hozni

– fogalmazott.

Kérdésre válaszolva közölte: a támadás megindításáról semmilyen értesítést nem kapott a magyar kormány. Jelezte: azóta beszélt az orosz elnökkel, az azerbajdzsáni elnökkel, a katari emírrel és az Emírségek első emberével is, és a számára adott válaszokból az derült ki, hogy sem ők, sem a térségben lévő érintett országok nem kaptak konkrét előzetes információt.

Emlékeztetett: amikor néhány hete tárgyalt Washingtonban, akkor már látta, hogy valami készülődik, de hogy pontosan mi és mikor, arról nem adott át semmilyen információt az amerikai elnök.

A kimaradás a következő négy év kulcsszava

A műsorban a miniszterelnök a kimaradást nevezte a következő négy év kulcsszavának.

Orbán Viktor úgy fogalmazott,

„szerintem a következő négy év kulcsszava az úgy hangzik, hogy kimaradni. Ki tudunk-e maradni a háborúból, ki tudunk-e maradni a katonai segélyszállítmányokból, ki tudunk-e maradni a pénzügyi segélyekből.”

A kormányfő úgy folytatta, ha körülnéz, akkor önmagán kívül a politikai vezetők között nem lát senkit, aki nagyobb eséllyel kívül tudja tartani Magyarországot a háborúból. Ezért vállalom a következő négy évet, ezért indultam el a választáson – rögzítette.

Megismételte,

van egy európai háború, az egyik oldalon Oroszország, a másik oldalon Ukrajna, illetve az Európai Unió Ukrajnát támogató államai állnak.

Magyarország, Szlovákia és talán kicsit Csehország, amelyek meg azt mondják, hogy „ez nem a mi háborúnk” – mondta, közölve azt is, az ukránok és az Európai Unió arra akarja rávenni magyarokat is, hogy szálljanak be ebbe a háborúba.

Kulcskérdés a magyar emberek szempontjából: ne engedjük, hogy a pénzünket elvigyék Ukrajnába

A magyar emberek szempontjából kulcskérdésnek nevezte a kormányfő a Rónai Egonnal folytatott beszélgetés során azt: ne engedjük, hogy a pénzünket elvigyék Ukrajnába.

Orbán Viktor kitért arra, hogy minden más európai országban csak megszorítás van, mert a pénzük megy Ukrajnába.

Ki lehet egyezni az Unióval, meg lehet velük egyezni, „de akkor az huss, az mind elment” – fogalmazott, hozzátéve: ugyanez lesz a háborúval is.

Ha megegyezünk Brüsszellel a háború kérdésében, az ukrán európai uniós tagság kérdésében és pénzügyekben, akkor pontosan abban a helyzetben találjuk majd magunkat, mint ahol a Nyugat-Európa van

– rögzítette Orbán Viktor.

Úgy fogalmazott: az ő fejében a Nyugat az olyan, mint a vágott virág. Most még színes, pompázatos, csak közben elvágták attól a talajtól, ahonnan egyébként nyerte a szépséghez, a vonzerőhöz szükséges energiát.

Kiemelte: minden nyugat-európai országban megszorításokat lát, Magyarország az egyetlen ország, ahol nincsenek megszorítások.

A Tisza Párt jelentős pénzt kap Ukrajnából

Az adásban a kormányfő arról is beszélt, hogy a Tisza Párt jelentős pénzt kap Ukrajnából.

A miniszterelnök egy titkosított, írásos jelentésre hivatkozott és azt javasolta „a magyar nyilvánosság munkásainak”, hogy

ha meg akarják ismerni a jelentés tartalmát, akkor kérjék a titkosítás feloldását.

„Ha van ilyen kérés, akkor nem látom ennek az akadályát, és ott mindent meg fognak találni” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a titokgazda dönt majd a titkosítás feloldásáról.

Arra a kérdésre, hogy mennyi pénz jön a Tisza Párthoz „Ukrajna felől”, Orbán Viktor azt válaszolta: „jelentős”. Hozzátette:

ezt informatikai, mozgósítási rendszerek kiépítésére használják.

Arra a felvetésre, hogy a hatályos magyar törvények szerint bűncselekmény lenne, hogyha ez igaz lenne, a miniszterelnök azt mondta: reméli, hogy a megfelelő eljárás folyamatban is van.

Magyar Péter szerint nem Ukrajna hibája az olajszállítás leállása a Barátság vezetéken

A Tisza Párt elnöke a Kapuváron tartott hétvégi kampányeseményén szólalt meg az ukrán olajembargó ügyében, és kijelentette: szerinte nem Ukrajna felelős azért, hogy Magyarország nem jut kőolajhoz a Barátság vezetéken. Az ellenzéki politikus a rendezvényen – a Hír TV riporterének kérdésére reagálva – arról beszélt, hogy a vezetéket ért károkért Oroszországot tartja felelősnek.

„Beszélnek önök a Druzsbáról, a Barátság kőolajvezetékről. Tudja, ki lőtte szét? Az oroszok!”

A magyar energetikai létesítmények védelméről szólva Magyar Péter azt mondta: „Összehívják a Védelmi Tanácsot, meg az összes ilyen bábszervezetet, és azt mondják, hogy óriási veszély van. Például az energetikai infrastruktúránál. Hát, kérem szépen, az energetikai infrastruktúrát mindig védeni kell. És megmondták a szakemberek: ha valós a fenyegetettség, ha a miniszterelnök nemcsak egy aljas kampányhúzásból teszi, amit tesz… Tudjuk, hogy abból teszi, de ha nem, akkor neki feljelentési kötelezettsége van. Akkor (…) utasítani kell a nemzetbiztonsági szerveket, a honvédelmet, hogy járjanak el, és védjék meg a magyar embereket, a magyar nemzetbiztonságot.”

Hozzátette, hogy ilyen esetben a szövetségesekhez is fordulni kell. „És akkor (…) a szövetségesekhez kell fordulni, nem véletlenül vagyunk a NATO-nak a tagjai.”

M1: A Tisza vezetői elbagatelizálják a háborús helyzetet

„Miközben a Közel-Kelet lángokban áll, és Ukrajnában már négy éve tart a háború, a Tisza Párt vezetői sok esetben szinte nevetve bagatellizálják a konfliktust” – közölte az M1, amely megosztott egy videórészletet is, melynek tanúsága szerint a párt honvédelmi szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz úgy nyilatkozott, hogy „semmi relevanciája nincs a háborúnak”. A volt vezérkari főnök egy párt által közzétett videóban azt is mondta: „ez a hülye háború mindig feljön”, de e „nem kell félni” tőle, ugyanis – mint azt állította – valójában nincs is háború.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke pedig korábban azért nevezte szánalmasnak a közmédia riporterét, mert a háborúról kérdezte.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője ezzel kapcsolatban egy interjúban élesen kritizálta az ellenzéki vezetők álláspontját: „Azért azt elvitatni, hogy a keleti szomszédunkban háború dúl, minimum pofátlanság” – mondta. A politikus szerint, ha valaki így tagadja a háború okozta fenyegetést, akkor vagy ennyi esze van, mint Ruszin-Szendi Romulusznak, vagy ennyire hülyének nézi az embereket – hangzott el az M1 híradójában.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök és Rónai Egon mûsorvezetõ az ATV Mérleg címû, a Youtube-on élõben közvetített mûsorában (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)