Orbán Viktor: Hetvenöt helyen felvonult a hadsereg az energetikai létesítmények védelme érdekében. Nálunk nem történhet meg az, ami az Északi Áramlattal megtörtént!

Orbán Viktor azt írta a posztban: „A Védelmi Tanács mai ülésén döntöttünk.
A lehető legszigorúbban fellépünk a szélsőséges iszlamista csoportokkal szemben.
75 helyen felvonult a hadsereg az energetikai létesítmények védelme érdekében. Nálunk nem történhet meg az, ami az Északi Áramlattal megtörtént. Felállítottunk egy tényfeltáró bizottságot a Barátság kőolajvezeték vizsgálatára. Követeljük, hogy engedjék oda őket a vezetékhez!”
A miniszterelnök a következő döntésekről számolt be:
- „Utasította a rendvédelmi szerveket, hogy a szélsőséges iszlamista csoportokkal összefüggésbe hozható személyekkel szemben a legszigorúbban lépjenek fel Magyarországon.
- Ukrán szabotázsakció esélye magas, ezért 75 helyen vonult fel a hadsereg az energetikai létesítmény védelmére.
- Felállította a tényfeltáró bizottságot, amelynek az a feladata, hogy kivizsgálja, hogy a barátság kőolajvezeték működőképes. Követeljük, hogy engedjék be őket Ukrajnába!”
Közzétette: Orbán Viktor – 2026. március 4., szerda
Kiemelt kép: .A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a Védelmi Tanács ülésén 2026. március 4-én. A kormányfő mellett balról Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (b) és Pintér Sándor belügyminiszter (b2) (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)