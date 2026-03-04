Orbán Viktor: A Tisza ki akarja vezetni az olcsó orosz olajat, ezzel Magyar Péter nem a magyarok, hanem az ukránok oldalára állt

„A Tisza nem a magyarok, hanem az ukránok oldalán áll, mindig azt képviseli, ami jó Ukrajnának, akkor is, hogyha az rossz a magyaroknak” – jelentette ki Orbán Viktor. A kormányfő a közösségi oldalán világossá tette: Magyar Péterék ki akarják vezetni az olcsó orosz olajat, ez pedig Magyarországnak nem érdeke.

Színjáték, Magyar Péter és a Tisza nem a magyarok, hanem az Ukránok oldalán áll. Ki akarják vezetni az olcsó orosz olajat. Ez nem érdekünk! – írta a miniszterelnök a Facebook-oldalán szerdán.

Orbán Viktor a bejegyzése mellé közzétett videóban először abban a témában osztotta meg álláspontját, mely szerint miközben Magyar Péter korábban az olaj több forrásból való beszerzésének lehetőségét vetette fel, addig a Tisza Párt európai parlamenti (EP) képviselői megszavazták az orosz energiaimport kivezetését.

A kormányfő azt mondta:

„saját fülünkkel hallhattuk, saját szemünkkel láthattuk, amikor a Tisza az elmúlt években nem egyszer, nem kétszer azt mondta, hogy le kell válni az orosz olajról és gázról.”

A miniszterelnök ezt tévedésnek nevezte és hozzáfűzte, hogy

ez az ukránoknak érdeke, Magyarországnak nem érdeke.

„A Tisza nem a magyarok, hanem az ukránok oldalán áll, mindig azt képviseli, ami jó Ukrajnának, akkor is, hogyha az rossz a magyaroknak, erről van itt szó” – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Orbán Viktor: Az ukránok azért finanszírozzák pénzzel a Tiszát, mert egy ukránbarát kormányt akarnak Magyarország élén

A kormányfő kedden a Heves vármegyei Pétervásárán rendezett fórumon egyebek között azt mondta: a Tisza Pártot az ukránok finanszírozzák, „ezt nem föltételezzük, nem sejtjük, nem gyanítjuk, hanem a nemzetbiztonsági bizottság elé terjesztett írásos jelentésben le van írva”. A miniszterelnök arra figyelmeztetett: ki kell maradni a háborúból és Ukrajna finanszírozásából.

A kormányfő elmondta, hogy ma kétfajta politika fut versenyt a magyar választáson. Az egyik az, amit nemzeti politikának nevezünk, „ez a mienk”, a másik pedig egy ukránbarát politika. Orbán Viktor hozzátette: nem vihetik el a magyarok pénzét Ukrajnába, nem vihetik el oda a gyerekeinket, és nem vihetik el oda a fegyvereinket se, mert azokra nekünk van szükségünk, hogy magunkat tudjuk védeni. Ez lesz a legfontosabb kérdés a következő időkben – mondta a miniszterelnök.

Kiemelte: a tét az, hogy magyarbarát vagy ukránbarát kormány lesz-e a választásokat követően. Úgy vélte: nem elég csak a nagy ügyekről beszélnünk, nem elég csak a mögöttünk hagyott négy évről, hanem a jövőről is kell beszélni, mert a jövő motiválja leginkább az embereket. „A kulcskérdés a következő négy évben az a háború lesz, és az, hogy hogyan tudjuk Magyarországot kívül tartani a háborún” – jelentette ki.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Békéscsabán 2026. február 21-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)