„Nincs technikai akadálya a Barátság vezeték újraindításának, a visszatartása egyértelműen Zelenszkij politikai lépése” – Hortay Olivér a 48 percben

„A műholdfelvételek szerint a Barátság-vezetékrendszer működőképes, nincs technikai akadálya annak, hogy a szállítások újrainduljanak, ennek visszatartása egyértelműen Zelenszkij ukrán elnök politikai lépése” – jelentette ki a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője az M1 csatorna 48 perc című hírháttérműsorában kedden az MTI híradása szerint.

Hortay Olivér elmondta: az ukránok nem engedik oda a vezetékhez az Európai Unió által is javasolt vizsgálóbizottságot, a Barátság újraindításának időpontját február 6. óta újra és újra elhalasztják, „tehát a bolondját járatják az Európai Unióval”. A Századvég szakértője felháborítónak nevezte, hogy Ukrajna veszélybe sodorta két európai uniós tagállam, Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát, megsértve ezzel azt a társulási megállapodást, amely szabályozza Ukrajna és az Európai Unió közötti viszonyrendszert. Hortay Olivér szerint a horvátok ugyanakkor „szemérmetlenül” nyerészkedésre használják fel a mostani helyzetet, nem engednek át orosz olajat az országukon, noha kötelesek lennének erre.

„Ez egy olyan összjáték, amelyben a Tisza Párt is érintett, a müncheni biztonsági fórumon Magyar Péter a horvát kormányfővel egyeztetett, aki ezután egy héttel később Kijevben tárgyalt az Adria-vezeték jelentőségéről és felértékeléséről” – hívta fel a figyelmet a szakértő.

„Mind Ukrajna, mind az Európai Bizottság, mind Horvátország abban érdekelt, hogy április 12-én egy kormányváltás legyen Magyarországon, a Tisza hatalomra jusson és megtegye azokat, amiket ezek a szereplők elvárnak Magyarországtól”

Hortay Olivér rámutatott: Európában továbbra is nagyon feszes az ellátás, az európai gáztárolók töltöttsége nagyon alacsony szinten van, tehát nagyon kicsi a mozgástere ebben a kérdésben az Európai Uniónak. „A regionális olajigények több mint kétharmadát ugyanakkor a Barátság kőolajvezeték biztosítaná, leállásának a jelenlegi helyzetben Magyarországra nézve nagyobb jelentősége van, mint az iráni háborúnak” – vélekedett.

Hozzátette: becslések szerint mintegy 80 millió hordó olaj áll most az öbölben a Hormuzi-szoros lezárása miatt, ami csaknem annyi, mint a világ teljes egynapi olajfogyasztása. Hortay Olivér emlékeztetett: a Századvég fél évvel ezelőtt készített elemzése szerint az orosz olaj nélkül az üzemanyag kínálata szűkül, amihez alkalmazkodik a kereslet. „Ennek révén új egyensúlyi árszintek alakulnak ki régiós szinten, ami Magyarországon a benzin esetében 1026, a gázolaj esetében 1051 forint is lehet literenként” – tette hozzá az elemző. Hortay Olivér úgy látja, ellátási oldalról egyelőre Magyarországot középtávon sem fenyegeti veszély, az áremelkedés az, ami jelentős problémát okozhat.

Mint azt írtuk korábban, hétfőn Orbán Viktor miniszterelnök a Barátság kőolajvezeték ügyében tartott nemzetbiztonsági egyeztetés után bejelentette, hogy műholdfelvételek és operatív információk egyértelműen bizonyítják: a Barátság kőolajvezeték működőképes. A kormányfő egyben felszólította Zelenszkij elnököt, hogy a Barátság vezetéket indítsa újra és a viták lezárása érdekében engedje be a magyar és szlovák ellenőröket.

Zelenszkij tagadta a műholdfelvételeken látható állapotokat és azzal védekezett, hogy a föld alatti sérülések nem láthatók.

Az ukrán elnök ezenfelül köszönetnyilvánítási elvárást is megfogalmazott Orbán Viktorral és Robert Ficoval szemben: „Hallott bárki is Orbántól vagy Ficótól olyat, hogy nagyon hálásak vagyunk Ukrajnának, vagy hogy nagyon sajnáljuk a sérültek családjait, hozzátartozóit? Egyetlen szó sem hangzott el azon kívül, hogy mi ismét tartozunk nekik”.

„Zelenszkij elnök cinikus választ adott a Barátság kőolajvezeték újraindításával kapcsolatos felszólításainkra”

– így reagált közösségi oldalán Orbán Viktor a Zelenszkij által elmondottakra.

Magyar Péter szerint nem Ukrajna hibája az olajszállítás leállása a Barátság vezetéken

A Tisza Párt elnöke a Kapuváron tartott hétvégi kampányeseményén szólalt meg az ukrán olajembargó ügyében, és kijelentette: szerinte nem Ukrajna felelős azért, hogy Magyarország nem jut kőolajhoz a Barátság vezetéken. Az ellenzéki politikus a rendezvényen – a Hír TV riporterének kérdésére reagálva – arról beszélt, hogy a vezetéket ért károkért Oroszországot tartja felelősnek.

„Beszélnek önök a Druzsbáról, a Barátság kőolajvezetékről. Tudja, ki lőtte szét? Az oroszok!”

A magyar energetikai létesítmények védelméről szólva Magyar Péter azt mondta: „Összehívják a Védelmi Tanácsot, meg az összes ilyen bábszervezetet, és azt mondják, hogy óriási veszély van. Például az energetikai infrastruktúránál. Hát, kérem szépen, az energetikai infrastruktúrát mindig védeni kell. És megmondták a szakemberek: ha valós a fenyegetettség, ha a miniszterelnök nem csak egy aljas kampányhúzásból teszi, amit tesz… Tudjuk, hogy abból teszi, de ha nem, akkor neki feljelentési kötelezettsége van. Akkor (…) utasítani kell a nemzetbiztonsági szerveket, a honvédelmet, hogy járjanak el, és védjék meg a magyar embereket, a magyar nemzetbiztonságot.”

Kiemelt kép: Az elnöki hivatal sajtószolgálatának felvételén Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Donald Trump amerikai elnökkel tartott sajtóértekezleten a floridai Palm Beachben lévő Mar-a-Lago elnöki rezidencián 2025. december 28-án (Fotó: MTI/EPA/Elnöki hivatal sajtószolgálata)