„Nem lesz orosz olaj, Orbán és Fico nem ússzák meg” - háború utáni elszámoltatással fenyeget az ukrán politológus – VIDEÓ

Szerző: hirado.hu
Forrás: mandiner.hu
2026.03.04. 11:02

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu

„Ukrajna mindent feljegyez a fekete füzetébe, és a háború után mindenkivel elszámol” – hangoztatta az Orbán Viktort és Robert Ficót is fenyegető ukrán politológus.

A Mandiner beszámolója szerint Borisz Tizenhauzen ukrán politológus egy videóban jelentette ki, hogy Magyarország és Szlovákia elfelejtheti az orosz olajat és durván megfenyegette a két ország kormányfőit.

Nem lesz orosz olaj, nem lesz. Ennyi, felejtsék el” – jelentette ki Tizenhauzen, hozzátéve, hogy Magyarország és Szlovákia „keressen más utakat”, majd a két miniszterelnököt is megfenyegette:

Orbán és Fico pedig nem ússzák meg szárazon. Ukrajna mindent feljegyez a fekete füzetébe, és a háború után mindenkivel elszámol.

A Mandiner a cikkben emlékeztetett arra, hogy ez a hangnem semmiben sem tér el az ukránoktól a közelmúltban megszokottól, és egybecseng Volodimir Zelenszkij elnök utóbbi időszakban tett kijelentéseivel.

Mint ismert, korábban számos alkalommal érte Magyarországot, a magyarokat, a magyar kormányt fenyegetés, fenyegetőzés ukrán politikusok, politológusok, egyéb megmondóemberek részéről. Egy ukrán politológus például nyíltan megfenyegette Orbán Viktort az energiaszállítás leállítása miatt, Mikola Davidjuk nemrég még „putyini ördögnek” is nevezte a magyar miniszterelnököt.

Kiemelt kép: Borisz Tizenhauzen ukrán politológus (Fotó: Facebook)

