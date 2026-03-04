Nem lennék azok helyében, akik nagy összegben fogadtak a Tisza Párt győzelmére – jelentette ki Orbán Balázs

A fogadási oldalak számai nem a választási eredményt tükrözik – erről írt közösségi oldalán Orbán Balázs , aki szerint megtévesztő lehet az, amit egyes grafikonok mutatnak a magyar választás esélyeiről.

A miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán arról írt: nem lenne azok helyében, akik nagy összegben fogadtak a Tisza Párt győzelmére. Bejegyzése szerint egy fogadóoldalon a magyar választás kimenetelére is lehet tétet tenni, és a párt támogatói azzal nyugtatják magukat, hogy ott még vezetnek.

A baloldali sajtó beszámolóira utalva azt is megjegyezte:

egyetlen profilról 70 millió forintot tettek fel arra, hogy Magyar Péter lesz Magyarország következő miniszterelnöke.

Orbán Balázs külföldi példát is felhozott. Lengyelország elnökválasztása előtt a fogadások állása alapján sokan Rafal Trzaskowski győzelmére számítottak, végül azonban a konzervatív Karol Nawrocki nyert.

„A grafikonokat lehet manipulálni, a valóságot nem” – zárta bejegyzését a politikus.

Kiemelt kép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Bús Csaba)