Milyen hatással volt a hazai közbeszédre Magyar Péter és a Tisza Párt? – Erre keresik a választ a Mandiner új dokumentumfilmjében, a Sajtóvadászatban

Megjelent a Sajtóvadászat című dokumentumfilm teaser videója – írja a Mandiner. A portál önálló dokumentumfilmje újságírók és riporterek személyes történetein keresztül mutatja be, hogyan változott meg Magyarországon a közbeszéd Magyar Péter és a Tisza Párt megjelenésének hatására.

Mint írják, a megszólalók arról beszélnek, hogy a verbális fenyegetések és zaklatások egyre gyakrabban tettlegességig fajulnak. A Mandiner arra is felhívta a figyelmet, hogy

a filmben halálos fenyegetésekről, célzott zaklatásról és olyan helyzetekről is szó esik, amikor a helyszínen dolgozó stábot rendőröknek kellett kimenekíteniük.

A dokumentumfilmben a jobboldali nyilvánosság meghatározó véleményvezérei, így többek között Császár Attila, a közmédia tudósítója, Futó Boglárka, a HírTV riportere, valamint Bohár Dániel, a Megafon véleményvezére és Móna Márk, a Mandiner újságírója nyilvánulnak meg.

A Mandiner legújabb, Sajtóvadászat című dokumentumfilmjének előzetesét itt tekintheti meg:

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)