Megöltek egy iráni iszlamistát az amerikaiak, aki Donald Trump életére tört

Egy olyan iráni egységnek a vezetőjét likvidálta nemrég az Egyesült Államok, amely korábban merényletet tervezett Donald Trump ellen – közölte szerda délután Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter. Az ügy nem előzmények nélküli, mivel Irán már a mostani háború előtt is az amerikai elnök meggyilkolására törekedett, és Ali Hámenei ajatollah likvidálása miatt ismét felvetődött, hogy Donald Trump veszélybe kerülhet.

„Levadászták és megölték” egy olyan iráni egység vezetőjét, amely Trump elnök meggyilkolására készült – jelentette be Pete Hegseth hadügyminiszter magyar idő szerint szerda délután egy sajtótájékoztatón (ugyanezen az eseményen számolt be a miniszter egy iráni hajó torpedóval történő elsüllyesztéséről is).

Hegseth elmondta, hogy az iráni tisztségviselő megölése nem volt kifejezetten az Irán ellen indított művelet céljai közt, de „ha lehetőségünk nyílik rá, hogy elkapjuk azokat, akik kifejezetten az amerikaiakat akarják megölni, akkor meg is tesszük” – fogalmazott. Azt is elárulta, hogy „a levegőből” adódott lehetőség a célszemély likvidálására, és az akcióra kedden került sor – de nem nevezte meg a légicsapással likvidált személyt.

„Irán megpróbálta megölni Trump elnököt, de Trump elnök nevetett a végén”

– fogalmazott az Axios híroldal beszámolója szerint Hegseth.

Irán régóta tervezte Trump meggyilkolását – és most új lendületet kaphattak ezek a törekvések

Az Axios emlékeztetett arra is, hogy Iránnak már a mostani konfliktus előtt is célja volt Trump meggyilkolása, és vélhetően abban az akcióban lehetett érintett a most likvidált iráni személy is. Emlékezetes, hogy az amerikai elnököt már azután is nyíltan halállal fenyegették, hogy Trump első ciklusában az amerikaiak likvidálták Kászim Szolejmáni iráni tábornokot.

A napokban maga Trump is beszélt arról, hogy

a 2024-es elnökválasztás kampány idején is létezet egy olyan iráni összeesküvés, amely ellene irányult

(Ez az összeesküvés azonban nem állt kapcsolatban a Trump ellen a pennsylvaniai Butlerben elkövetett emlékezetes támadással, illetve az azt néhány héttel követő merényletkísérlettel, amikor az elnökjelölt floridai birtokára próbált meg betörni egy támadó, Ryan Routh). 2024 nyarán az iráni tervről az amerikai titkosszolgálat is információkat szerzett, és Trumpot is tájékoztatták róla, illetve a Biden-kormányzat is további erőforrásokat biztosított Trump védelmére emiatt.

Mindemellett az amerikai elnök veszélyeztetettségét a napokban fokozta az, hogy Ali Hámenei iráni legfelsőbb vezető likvidálása után befolyásos iráni vallási vezetők „szent háborút” (dzsihádot) hirdettek az Egyesült Államokkal és Izraellel szemben. Ezekben a felhívásokban minden muszlim vallási kötelességének nevezték az Egyesült Államok és Izrael elleni bosszúállást, ami magába foglalhatja az amerikai elnök elleni merényletet is.

A dzsihádtól és az egyéni iszlamista akcióktól függetlenül pedig állami szinten Irán is megpróbálhat az amerikai elnök életére törni. Ugyanakkor – mint a minap írtuk –, Donald Trump likvidálása valószínűleg olyan nagy kihívás lenne, amit Irán nem tudna megugrani. Ennél jóval valószínűbb, hogy Irán elsősorban más módokon próbálhat meg visszavágni.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök sajtóértekezletet tart a washingtoni Fehér Házban, miután az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága érvénytelenítette a globális vámintézkedéseit 2026. február 20-án. MTI/EPA/UPI pool/Bonnie Cash.