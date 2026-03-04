Meghalt a múlt heti révkomáromi tetőomlás súlyos sérültje

Meghalt szerdára virradóra a szlovákiai Révkomáromban múlt héten történt szerencsétlenség súlyos sérültje, akit a helyi járási hivatal ügyfélközpontja tetőszerkezetének leomlása után válságos állapotban szállítottak kórházba – jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség a kórház megerősítésére hivatkozva.

A szerencsétlenség most elhunyt második áldozata, aki az érsekújvári (Nové Zámky) kórházban halt meg, egy 64 éves férfi. Az első áldozat, aki a szerencsétlenség helyszínén vesztette életét, egy 51 éves férfi volt.

A szerencsétlenség a révkomáromi hivatal Kertész utcai ügyfélközpontjában történt múlt héten szerdán, miután az épület bejáratánál a tetőszerkezet egy része leomlott. A katasztrófa pontos okát továbbra is vizsgálják a hatóságok. Matus Sutaj Estok belügyminiszter korábban nem zárta ki annak lehetőségét, hogy a tetőomláshoz köze lehetett a régióban néhány nappal korábban tapasztalt földmozgásnak. Az ügyben általános veszélyeztetés miatt indított vizsgálatot a rendőrség.

Ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán, múlt héten a révkomáromi járási hivatali ügyfélközpont tetőszerkezetének egy része beomlott. A tragédiáról a Nyitrai Kerületi Rendőrkapitányság a közösségi oldalán számolt be.

„Mély fájdalommal értesültem a komáromi ügyfélközpont előtt történt tragédiáról”

– fejezte ki részvétét annak idején közösségi oldalán Matús Sutaj Estok szlovák belügyminiszter.

Kiemelt kép: A révkomáromi járási hivatali ügyfélközpontjának épülete, miután beomlott a tetőszerkezet 2026. február 25-én (Fotó: Facebook)