Málta közelében mértek csapást az ukrán drónok, orosz tankerhajó ég a Földközi-tengeren

Lángokba borult az orosz lobogó alatt közlekedő, cseppfolyósított földgázt (LNG) szállító Arctic Metagaz tankerhajó a Földközi-tengeren. Több forrás beszámolója szerint ukrán dróntámadás állhat a történet hátterében.

A hajó – amelyre az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság szankciókat szabott ki – legutóbb hétfőn jelentette helyzetét Málta partjai mellett, a MarineTraffic hajókövető platform adatai szerint. A Reuters egy forrásra hivatkozva azt írja, hogy a hajót valószínűleg egy haditengerészeti drón támadta meg, és feltételezhetően Ukrajna hajtotta végre a műveletet, bizonyítékot azonban nem közöltek.

A Military Correspondents of the Russian Spring Telegram csatorna közlése tovább erősítette az ukrán beavatkozás lehetőségét.

„A görög média szerint a tartályhajót helyi idő szerint körülbelül 04:00-kor ukrán drónok támadhatták meg, majd robbanások következtek be”

– írták.

The Russian LNG tanker Arctic Metagaz (part of Russia’s „shadow fleet,” subject to US and UK sanctions) caught fire in the central Mediterranean. The ship was fully loaded with LNG, had departed from Murmansk, and was sailing eastward toward the Suez Canal. Its last known… pic.twitter.com/q2xxAIdIhP — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) March 4, 2026

A máltai fegyveres erők közleményükben jelezték, hogy riasztást kaptak a hajóról, és megtalálták azt, anélkül, hogy részletezték volna a hajó állapotát.

„A túlélőket később Líbiai partjainál találták meg egy mentőcsónakban a keresési művelet során. A teljes legénység biztonságban a mentőcsónakban tartózkodott” – írták a Facebookon közzétett sajtóközleményben.

Kiemelt kép: Az orosz Arctic Metagaz tankerhajó lángokban (Forrás: X.com)