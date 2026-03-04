Műsorújság
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

Málta közelében mértek csapást az ukrán drónok, orosz tankerhajó ég a Földközi-tengeren

Szerző: hirado.hu
2026.03.04. 08:52

Lángokba borult az orosz lobogó alatt közlekedő, cseppfolyósított földgázt (LNG) szállító Arctic Metagaz tankerhajó a Földközi-tengeren. Több forrás beszámolója szerint ukrán dróntámadás állhat a történet hátterében.

A hajó – amelyre az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság szankciókat szabott ki – legutóbb hétfőn jelentette helyzetét Málta partjai mellett, a MarineTraffic hajókövető platform adatai szerint. A Reuters egy forrásra hivatkozva azt írja, hogy a hajót valószínűleg egy haditengerészeti drón támadta meg, és feltételezhetően Ukrajna hajtotta végre a műveletet, bizonyítékot azonban nem közöltek.

A Military Correspondents of the Russian Spring Telegram csatorna közlése tovább erősítette az ukrán beavatkozás lehetőségét.

„A görög média szerint a tartályhajót helyi idő szerint körülbelül 04:00-kor ukrán drónok támadhatták meg, majd robbanások következtek be”

– írták.

A máltai fegyveres erők közleményükben jelezték, hogy riasztást kaptak a hajóról, és megtalálták azt, anélkül, hogy részletezték volna a hajó állapotát.
„A túlélőket később Líbiai partjainál találták meg egy mentőcsónakban a keresési művelet során. A teljes legénység biztonságban a mentőcsónakban tartózkodott” – írták a Facebookon közzétett sajtóközleményben.

Kiemelt kép: Az orosz Arctic Metagaz tankerhajó lángokban (Forrás: X.com)

dróntámadásorosz–ukrán háborútankerhajó Földközi-tenger

