Légtérzár: tilos a drónozás a Paksi Atomerőmű felett

Május végéig repülési tilalom lépett életbe a Paksi Atomerőmű és több kritikus magyarországi létesítmény felett.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy a magyar kormány megerősítette a stratégiai fontosságú infrastruktúra csomópontok védelmét, keddtől pedig pilóta nélküli járműveket is tilos használni az energiaellátás miatt fontos létesítmények felett.

„Drónpilóták figyelem!

A Légiközlekedési Hatóság által kiadott határozat alapján 2026.03.04.00:00 UTC-től 2026.05.25. 23:59 UTC-ig újabb 4 területen (Százhalombatta, Paks, Albertirsa) rendeltek el teljes repülési tilalmat a magyar és külföldi pilóta nélküli légijárművek, illetve a külföldi pilóta nélküli állami légijárművek tekintetében”

– figyelmeztette követőit a Légtér nevű csoport a közösségi médiában.

„Az ezekre a helyszínekre már kiadott eseti légterek törlésre kerülnek, újabbakat pedig a katonai légyügi hatóság elutasítja majd. A korlátozásokról mindig Mydronespace appban tudtok informálódni, de mi is igyekszünk a lehető leghamarabb informálni benneteket a bekövetkező változásokról” – tették hozzá.

Kiemelt kép: A Magyar Honvédség SOC-R gyorsjáratú naszádja járőrözik a Dunán Paks térségében 2026. március 1-jén. Ezen a napon Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Paksi Atomerőműbe látogatott és a létesítmény védelmi szervezetének vezetőjével, illetve katonai parancsnokokkal egyeztetett az iráni konfliktus kapcsán (Fotó: MTI/Kacsúr Tamás)