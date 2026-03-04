Különleges nevet kapott a Fővárosi Állat- és Növénykert zsiráfbikája

Jengonak nevezték el a Fővárosi Állat-és Növénykert három esztendős zsiráfbikáját, a különleges név szuahéliül teremtő erőt, szilárdságot és stabilitást jelent.

Január végén érkezett a Fővárosi Állat- és Növénykertbe Dániából az a hároméves hím zsiráf, amelynek a papírjaiban nem szerepelt név, így

egy ideig még gondozói sem tudták, hogyan is szólítsák.

„Az ilyen helyzetekben kollégáink kreativitását hívjuk segítségül. Igyekszünk mindig olyan nevet választani, amely az állat származási helyére utal. A zsiráfok Afrikában őshonosak, ezért az ott élő népcsoportok szókincséből merítettünk ihletet” – osztottak meg kulisszatitkokat az intézmény névadói szokásairól az állatkert munkatársai a közösségi médiában.

A bejegyzésben hangsúlyozták, hogy a

Jengo szuahéliül teremtő erőt, szilárdságot és stabilitást jelent.

„Bízunk benne, hogy szépfiúnk nevéhez méltón Állatkertünk zsiráfcsapatának oszlopos tagja lesz” – írták az intézmény munkatársai, akik azt is elárulták, hogy Jengóval a Szavanna-házban találkozhatnak az állatkert látogatói.

„Egyelőre elkülönítve él három zsiráftehenünktől, Sandrától, Sheshétől és Ingridtől. Ismerkedésük jó irányba halad, így hamarosan már az elválasztó kerítés nélkül is találkozhatnak” – írták.

Kiemelt kép forrása: a Fővárosi Állat-és Növénykert közösségi oldala