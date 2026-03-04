Kínának kémkedtek: a kormányzó Munkáspárt képviselőjét is érinti a súlyos brit hírszerzési botrány

Kínának való kémkedés gyanújával letartóztattak három férfit, akik közül az egyik, David Taylor a kormányzó Munkáspárt jelenlegi parlament képviselőjének, Joani Reidnek az élettársa. Egy második személy egy korábbi munkáspárti képviselő partnere, a harmadik letartóztatottról egyelőre nem áll rendelkezésre ilyen információ. A botrány még jobban megingathatja a nemrégiben Kínában járt baloldali kormányfő, a bukás szélén álló Keir Starmer pozícióját.

A nemzetbiztonsági törvény alapján indított terrorellenes rendőrségi nyomozás részeként Londonban és Walesben tartóztattak le három, 39, 43 és 68 éves férfit – írja a BBC. A Guardian szerint a szerda reggel őrizetbe vett férfiakat külföldi hírszerző szolgálat segítésének gyanújával, valamint egy

Kínával kapcsolatos nemzetbiztonsági bűncselekményekkel gyanúsítanak.

A rajtaütésre egy szélesebb körű nyomozás részeként került sor.

🚨 PICTURED: David Taylor, partner of Labour MP Joani Reid, arrested on suspicion of spying for China pic.twitter.com/CNt9G2pkcl — Politics UK (@PolitlcsUK) March 4, 2026

Neveket (nem) akarnak hallani

A Guardian forrásai szerint az őrizetbe vettek között van a kormányzó Munkáspárt egyik parlamenti képviselőjének élettársa is. Miközben

a baloldali elfogultságáról és több súlyos hírhamisítási botrányáról közismert BBC – és a hasonló szellemiségű Guardian – szerda délután egyetlen nevet sem említett meg

a letartóztatásokkal kapcsolatban, a jobboldali Daily Mail és számos egyéb brit forrás is név szerint említi meg az érintett parlamenti képviselőt és élettársát.

Joani Reid munkáspárti képviselő – akit az Independent is idéz – nem tagadta a letartóztatás tényét, ám a sajtónak nyilatkozva aláhúzta: nem volt tudomása arról, hogy a sajtó szerint élettársaként, általa férjeként emlegetett gyanúsított, David Taylor megszegte volna a törvényt.

Súlyosan kompromittált munkáspárti képviselő

„Nem veszek részt a férjem üzleti tevékenységében, és sem én, sem a gyerekeim nem vagyunk részesei ennek a nyomozásnak, és a médiaszervezeteknek nem szabad úgy bánniuk velünk, mintha részt vennénk. Mindenekelőtt elvárom a médiaszervezetektől, hogy tartsák tiszteletben a gyermekeim magánéletét” – tette hozzá a baloldali politikus.

Labour MP Joani Reid’s partner, David Taylor, was arrested on suspicion of spying for China. I don’t know how @Keir_Starmer and his party dare to accuse Reform of being owned by Russia. China obviously controls him.

He has his tongue so far up Jing Pang Poos backside he could… pic.twitter.com/CeAsDeIDcl — Far-Right-Floozy (@Sweettalkin53) March 4, 2026



A kínos mentegetőzésre kényszerülő Reid kiemelte:

„Soha nem jártam Kínában. Soha nem beszéltem Kínáról vagy Kínával kapcsolatos ügyekről a Képviselőházban.

Soha nem tettem fel kérdést Kínával kapcsolatos ügyekben.”

Kifejtette: „Tudomásom szerint parlamenti képviselőként soha nem találkoztam kínai vállalkozásokkal, kínai diplomatákkal vagy kormányzati alkalmazottakkal, és nem jeleztem aggályaimat minisztereknek vagy bárki másnak, még véletlenül sem kínai érdekek nevében”.

„Szociáldemokrata vagyok” – hangsúlyozta, és arra is rámutatott: „Semmilyen módon nem vagyok a Kínai Kommunista Párt diktatúrájának csodálója vagy mentegetője.”

Starmer „sikeres” látogatása

A második letartóztatott személyről úgy tudni, hogy egy korábbi munkáspárti képviselő partnere. A harmadik személy kiléte, és hogy van-e bármilyen kapcsolata a parlamenttel, (egyelőre) nem ismert – írta a Guardian.

What did Labour know about Joani Reids partner, has Labour been covering up for her. He has been arrested on suspicion of spying for China. Had she been removed for her job. Or is it getting brushed under the carpet like the rest of these scandals. The scandal-ridden Labour Party pic.twitter.com/1WAn0AFoRv — Marian Brown (@marianbrown9) March 4, 2026



A skót rendőrség szóvivője elmondta: „Március 4-én, szerdán házkutatást végeztünk egy kelet-kilbride-i címen a londoni terrorizmusellenes rendőrség által vezetett nyomozás megbízásából.”

A férfiakat a tisztek azzal vádolják, hogy külföldi hírszerző szolgálatot segítettek a nemzetbiztonsági törvény harmadik szakasza alapján. Bűncselekménynek minősül, ha valakiről kiderül, hogy olyan cselekményt követett el, amely

„anyagilag segített egy külföldi hírszerző szolgálatnak az Egyesült Királysággal kapcsolatos tevékenységek végrehajtásában”,

vagy olyan magatartást tanúsított, amely valószínűsíthetően segítette ezt a szolgálatot.

It’s clear that Starmer is a Chinese communist sympathiser. He’s granting the Chinese permission to build a ‘mega embassy’ spy centre in London. He’s giving away the Chagos Islands to China ally Mauritius. He wants Digital ID, no free speech, and protest crackdowns. Treason. pic.twitter.com/8CoCgNMV4p — Landeur 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@Landeur) January 13, 2026



A letartóztatások hetekkel azután történtek, hogy a bukás szélén álló, a woke-ista baloldal hívének számító kormányfő, Keir Starmer Pekingbe látogatott, miközben a kormány óvatos újraindítást kíván folytatni az Egyesült Királyság és Kína közötti gazdasági kapcsolatokban.

A kiemelt képen: Joani Reid, a brit Munkáspárt parlamenti képviselője (Forrás: X)