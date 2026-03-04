Ismét bezártak egy népszerű budapesti szórakozóhelyet kábítószer-kereskedelem miatt

A szórakozóhelyen a bűnügyi információk szerint hónapok óta kábítószer-kereskedelem zajlott – közölte a BRFK szerdán a rendőrség honlapján.
A nyomozások azt állapították meg, hogy a vendégek egy tunéziai állampolgártól vásároltak
marihuánát, amfetamin tartalmú port és ecstasy tablettákat, amelyeket a szórakozóhelyen is fogyasztottak.
A VIII. kerületi rendőrkapitányság több kábítószer-fogyasztót hallgatott ki, majd február 26-án elfogatóparancsot adtak ki a díler ellen.
A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)