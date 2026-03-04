Műsorújság
Iráni harci gépet lőtt le egy izraeli F-35-ös vadászgép

lead_image
Szerző: Udvardy Zoltán
2026.03.04. 12:18

| Szerző: Udvardy Zoltán
Négy évtized után sor került az izraeli légierő első levegő-levegő harcára ember vezette ellenséges repülőgépekkel.

Az izraeli légierő közlése szerint egy F-35I vadászgép lelőtt egy orosz gyártmányú iráni Jak-130-as vadászgépet Teherán felett – közli a Times of Israel. Az orosz gyártmányú JAK-130 gyártása az 1990-es években kezdődött – teszi hozzá a The Jerusalem Post.

Ezt a harci gépet általában kiképző gépként használják a fejlettebb orosz SU-57 és más hasonló repülőgépek pilótái számára, de támadó repülőgépként is használható. A szerdán sorra került légi harc sajátossága, hogy az izraeli légierő gépei 40 év óta először vívtak ő levegő-levegő harcot ember vezette ellenséges repülőgépekkel.


Az izraeli légierő vadászgépei legutóbb 1985. november 24-én lőttek le emberrel hajtott ellenséges repülőgépet Libanon felett. Akkor egy IAF F-15-ös két szíriai MiG-23-as vadászgépet lőtt le.

A britek is „belekezdtek”

Miközben az izraeli F-35 Adir repülőgép végrehajtotta első emberrel irányított harci támadását, a Brit Királyi Légierő (RAF) F-35B vadászgépei is elérték a térségben első megerősített harci támadásukat, miután Jordánia felett lelőttek egy iráni drónt.

Az Egyesült Királyság közölte, hogy „ez volt az első alkalom, hogy egy RAF F-35-ös vadászgép művelet közben megsemmisített egy célpontot”.

Kiemelt kép: Izraeli F-35 Adir típusú harci gép (Forrás: X)

