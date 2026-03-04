Ijesztő mennyiségű dúsított uránkészlete van Iránnak – jelentette a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója, Rafael Grossi kijelentette, hogy jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy Irán atombomba előállításán dolgozna. Ugyanakkor Grossi az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében hangsúlyozta: a csaknem fegyverminőségű szintre dúsított urán jelentős készlete komoly aggodalomra ad okot. Ezáltal az ügynökség nem tudja megerősíteni, hogy az ország nukleáris programja kizárólag békés célokat szolgál.

„Korábbi jelentéseimben is jeleztem, hogy amíg Irán nem kezd együttműködni az NAÜ-vel, és amíg nem segít lezárni az összes megoldatlan biztonsági intézkedési kérdést, az ügynökség nem erősítheti meg, hogy az ország nukleáris programja csak békés szándékú” – áll a Zn.ua által megosztott közleményben.

Az Egyesült Államok különmegbízottja, Steve Witkoff korábban arról számolt be, hogy az idei év elején tartott első tárgyalási fordulón az iráni diplomaták nyíltan beszéltek nukleáris képességeikről. Elmondása szerint azt állították, hogy elegendő dúsított uránnal rendelkeznek 11 atomfegyver előállításához. A találkozón az iráni fél konkrétan közölte: 460 kilogramm, 60 százalékos dúsítású urán felett rendelkezik, és tisztában van azzal, hogy ekkora mennyiségből nukleáris fegyver is készíthető.

Kiemelt kép: Kormánypárti férfiak egy mecsetnél Teheránban 2026. február 28-án, amelynek reggelén Izrael és az Egyesült Államok megtámadta Iránt. A síita állam válaszul rakétákkal támadja Izraelt és a szomszédos arab országokban levő amerikai katonai célpontokat (Fotó: MTI/AP/Vahid Szalemi)