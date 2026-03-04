Hegseth: Iráni hadihajót süllyesztett el egy amerikai tengeralattjáró Srí Lankánál

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter szerint az Egyesült Államok haditengerészetének tengeralattjárója süllyesztette el a rakétákkal és torpedókkal felszerelt, helikoptert is szállítani képes iráni fregattot szerdán, Srí Lanka partjainál. A 180 fős legénységből eddig 32 főt sikerült kimenteni.

Amerikai tengeralattjáró torpedója süllyesztette el azt iráni hadihajót Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter szerdai bejelentése szerint, amely szerdán süllyedt el Srí Lanka közelében. „Egy amerikai tengeralattjáró elsüllyesztett egy iráni hadihajót, amely azt hitte, hogy biztonságban van a nemzetközi vizeken” – idézi a Sky News Hegseth bejelentését. „Ehelyett egy torpedó süllyesztette el.”

Modern hadihajót küldtek a tenger fenekére

A támadást egy amerikai haditengerészeti tengeralattjáró hajtotta végre kedden késő este. Hegseth elmondta, hogy a második világháború óta ez volt az első alkalom, hogy az Indiai-óceánon az Egyesült Államok egy ellenséges hajót vett célba.

Az euronews szerint

az iráni haditengerészet egyik modern hadihajója, az IRIS Dena süllyedt el az Indiai-óceánon;

fedélzeten mintegy 180 tengerész tartózkodott.

✍🏻🇺🇸🇮🇷Three Reuters sources: The US army is the one that attacked and sank the Iranian navy ship IRIS Dena near the coast of Sri Lanka. pic.twitter.com/EcrYbWpHeJ — Juan Carlos 🇮🇱 (@JuanCarlos23431) March 4, 2026



Az IRIS Dena az iráni haditengerészet egyik újabb hadihajója volt, amely 5 éve állt szolgálatba A Moudge-osztályú fregatt helikopter-leszálló fedélzettel rendelkezik és hazai fejlesztésű hajtóműveket és fegyverrendszerek használ. Az iráni haditengerészet gyakran „rombolónak” nevezi, de a nemzetközi besorolás inkább könnyű fregattként tartja számon.

A Moudge-osztály Teherán számára szimbolikus jelentőségű, mert ezek az első olyan hadihajók, amelyeket az ország szinte teljesen saját ipari háttérrel épített.

Mire kiértek, nem volt sehol

A turkiyetoday.com korábban, védelmi forrásokra hivatkozva közölte: egy eddig nem azonosított tengeralattjáró torpedótalálata érte el a hadihajót.

🚨 SHOCKING! US Defence Secretary Hegseth confirms: US TORPEDOED & SUNK Iranian Ship IRIS Dena in Indian Ocean 🤯 100 Iranian sailors KILLED, 30 RESCUED by Sri Lanka FIRST sinking of an enemy ship by US using TORPEDO since WW2! #IranIsraelWar

pic.twitter.com/JELqjXmj1v — The Analyzer (News Updates🗞️) (@Indian_Analyzer) March 4, 2026



A szerda délutáni jelentések arról szólnak, hogy mindössze 30-35 iráni matrózt sikerült kimenteni, több mint százan pedig eltűntek. Az iráni hadihajó szerda hajnalban adott le vészjelzést, majd rövid időn belül gyors ütemben elsüllyedt, ezért a térségben indított nagyszabású mentési művelet jórészt sikertelen volt. A BBC tudósítói a srí lankai haditengerészettel beszéltek a hajó állapotáról.

„Amikor megkaptuk a vészjelzést és a haditengerészeti hajóink a helyszínre érkeztek, csak néhány mentőcsónakot láttunk”

– mondta az illetékes szóvivő. „Egyetlen iráni hajó sem volt látható. Elsüllyedt!” – tette hozzá.

Súlyosan eszkalálódó konfliktus

Egy hadihajó jelenléte a térségben felderítési és geopolitikai célokat is szolgálhat. Az, hogy a hadihajót egy (mint kiderült: amerikai) tengeralattjáró süllyesztette el, azt jelenti, hogy a jelenlegi iráni konfliktus kilépett a Közel-Kelet térségéből, és megjelent az Indiai-óceánon is – derül ki az euronews elemzéséből.

Mindez komoly stratégiai következményekkel járhat, mert

a tengeri kereskedelmi útvonalak veszélybe kerülhetnek,

több ország haditengerészete jelenhet meg a térségben, amivel nő a nagyhatalmi konfrontáció kockázata – írja a hírportál.

A kiemelt kép illusztráció. (Forrás: X)