Gázolás miatt késnek a vonatok Szeged és Békéscsaba között

Azt írták, a Szegedről Hódmezővásárhelyre tartó TramTrain gázolt el egy embert Hódmezővásárhely határában.
A baleseti helyszínelés miatt Algyő és a Hódmezővásárhelyi Népkert között nem közlekedhetnek a vonatok és a TramTrain járatok.
A vasútvillamos csak Szeged, vasútállomás és Algyő, valamint a Hódmezővásárhelyi Népkert és Hódmezővásárhely vasútállomás között jár. A Szeged és Békéscsaba között közlekedő vonatok Békéscsaba felől csak Hódmezővásárhely, vasútállomásig közlekednek, onnan pótlóbusz indul Algyőre.
Pótlóbusz jár Hódmezővásárhely és Algyő között is, a Hódmezővásárhelyi Népkert érintésével.
A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre)