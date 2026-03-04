Gázársokk Európában: Norvégia szerint ismét terítékre kerülhet az orosz gázimport

Az iráni konfliktus eszkalálódása az energiapiacokat is megrázta. A közel-keleti szállítások bizonytalanná válása miatt az európai gázárak egy hét alatt 75 százalékkal emelkedtek, többéves csúcsra ugorva. A helyzet az Európai Unió energiapolitikáját is próbára teheti, miközben Brüsszel 2027 végéig teljesen megszüntetné az orosz gázimportot. Terje Aasland norvég energiaügyi miniszter szerint a kialakult geopolitikai feszültség újraindíthatja a vitát az orosz energia teljes kizárásról.

Az iráni konfliktus elhúzódása az energiapiacokat is egyre negatívabban érinti, így Európában az orosz gázimport teljes betiltásának kérdése újra előtérbe kerülhet – írja a Reuters.

A terrorista rezsim által indított drón- és rakétacsapások miatt bizonytalanná vált a Perzsa-öböl térségéből érkező gázszállítás, ami már most érdemi áremelkedést okozott a világpiacon.

A Reuters beszámolója szerint az európai gázárak egyetlen hét alatt 75 százalékkal emelkedtek, valamint többéves csúcsra ugrottak. A befektetők attól tartanak, hogy a közel-keleti harcok akadályozhatják a térségből érkező földgázexportot. Katar, a világ egyik legnagyobb cseppfolyósított (LNG) földgáz-exportőre hétfőn leállította a termelését, ami tovább fokozta az aggodalmakat.

A helyzet azért különösen érzékeny, mert a katari LNG-szállítmányok a Hormuzi-szoroson haladnak át. Ez egy szűk tengeri útvonal Irán és Omán között, amelyen a világ LNG-kínálatának mintegy ötöde közlekedik.

Az Iráni Forradalmi Gárda egyik vezetője hétfőn azt mondta, hogy Irán tüzet nyithat minden hajóra, amely megpróbál áthaladni a szoros déli részén. Ez a fenyegetés önmagában is elég volt ahhoz, hogy az árak kilőjenek.

A kialakult helyzet az Európai Unió energiapolitikáját is nehéz helyzetbe hozhatja. Az uniós országok nemrég hagyták jóvá, hogy 2027 végéig teljesen megszüntetik az orosz gázimportot. Oroszország korábban az EU legnagyobb gázszállítója volt, de az ukrajnai háború után az unió fokozatosan csökkenteni kezdte a függőségét.

Terje Aasland norvég energiaügyi miniszter szerint az iráni konfliktus miatt új kérdés merül fel, így amennyiben a közel-keleti szállítások is bizonytalanná válnak, ismét fellángolhat a vita az orosz gáz teljes kizárásáról.

Mint mondta, az EU ugyan világossá tette, hogy meg akar szabadulni az orosz olajtól és gáztól, de a mostani geopolitikai helyzet „nehéz helyzetet teremt”.

Norvégia szintlén kulcsszereplő, ugyanis jelenleg Európa legnagyobb gáztermelője, és az uniós kereslet mintegy 30 százalékát fedezi. Emellett az európai olajigény körülbelül ötödét is biztosítja. Ugyanakkor még Oslo sem tudja teljesen kiváltani az összes kieső forrást, ha egyszerre több irányból is zavar támad az ellátásban.

