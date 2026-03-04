Elrendelte a New York-i ügyészség, hogy folytassák a nemátalakító műtéteket a fiatalok számára

Letitia James New York-i főügyész arra utasított egy manhattani kórházat, hogy folytassa a nemátalakító műtéti beavatkozásokat – írja a Fox News. Az ügy előzménye, hogy a Trump-adminisztráció korábban felvetette a hasonló beavatkozásokat végrehajtó egészségügyi intézmények finanszírozásának leállítását, ezért a szóban forgó kórházban is megszüntették a nemváltó kezeléseket.

A február 25-ei keltezésű ügyészségi indoklás szerint a New York-i Langone kórház döntése, miszerint felfüggesztik a transznemű ifjúsági programot, sértette az állam diszkriminációellenes törvényeit, mivel „veszélyeztette az orvosilag szükséges egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést néhány legsebezhetőbb New York-i lakos számára”. Az indoklás egyúttal március 11-ig ad időt a kórháznak, hogy újraindítsa a nemváltó kezeléseket, bár nem világos, milyen lépéseket tennének, ha nem folytatják a kezeléseket.

A kórház tavaly megszüntette az új betegek felvételét a transznemű ifjúsági programba, miután Donald Trump elnök aláírta az erről szóló rendeletet, miszerint megtiltják a nemváltó kezeléseket a 19 év alattiak számára. Ezt követően az Ifj. Robert Kennedy vezette egészségügyi minisztérium előterjesztett egy törvényjavaslatot is, amellyel megvonnák a szövetségi támogatásokat azoktól a kórházaktól, amelyek az elnöki rendeletben foglaltak ellenére fenntartják a kezeléseket.

Az ország számos más kórháza is leállította a transznemű fiatalok kezelését Trump végrehajtási rendelete és finanszírozási fenyegetései után.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)