Elhalasztották az iráni ajatollah, Ali Hámenei temetését

Elhalasztják Ali Hámenei ajatollah, Irán legfőbb vezetőjének szerda estére tervezett teheráni temetését – közölte az iráni az állami televízió.

„A mártírhalált halt imám búcsúceremóniáját elhalasztották. Az új időpontot később jelentik be” – jelentette az iráni televízió, miután Ali Hámenei életét vesztette az amerikai-izraeli csapásokban a hétvégén.

Az iráni Fars hírügynökség szerint Hámenei gyászszertartása szerda este kezdődött volna.

Iran’s state broadcaster says the farewell ceremony for the body of Ali Khamenei has been postponed due to an expected unprecedented turnout of mourners. A new time for the ceremony will be announced soon. pic.twitter.com/kyKzcO7ONB — Faizan (@faizannriaz) March 4, 2026

„Korábban bejelentették, hogy szerda este 10 órakor kezdődik a három éjszakán át tartó gyász, azonban

a várhatóan több millió ember jelenléte és a megfelelő infrastruktúra biztosításának szükségessége miatt a programot elhalasztották”

– idézi a CNN.

A hivatalos ünnepség időpontjáról nem adtak meg friss időpontot. A háromnapos nemzeti gyász viszont, beleértve a Teherán terein tartott összejöveteleket is, tovább folytatódik – egészítette ki a hírt egy propagandáért felelős kormányzati forrás.

