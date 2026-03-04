Műsorújság
Elhalasztották az iráni ajatollah, Ali Hámenei temetését

Szerző: Udvardy Zoltán
2026.03.04. 13:37

| Szerző: Udvardy Zoltán
Elhalasztják Ali Hámenei ajatollah, Irán legfőbb vezetőjének szerda estére tervezett teheráni temetését – közölte az iráni az állami televízió.

„A mártírhalált halt imám búcsúceremóniáját elhalasztották. Az új időpontot később jelentik be”jelentette az iráni televízió, miután Ali Hámenei életét vesztette az amerikai-izraeli csapásokban a hétvégén.

Az iráni Fars hírügynökség szerint Hámenei gyászszertartása szerda este kezdődött volna.

„Korábban bejelentették, hogy szerda este 10 órakor kezdődik a három éjszakán át tartó gyász, azonban

a várhatóan több millió ember jelenléte és a megfelelő infrastruktúra biztosításának szükségessége miatt a programot elhalasztották”

– idézi a CNN.

A hivatalos ünnepség időpontjáról nem adtak meg friss időpontot. A háromnapos nemzeti gyász viszont, beleértve a Teherán terein tartott összejöveteleket is, tovább folytatódik – egészítette ki a hírt egy propagandáért felelős kormányzati forrás.

