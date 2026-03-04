Eldőlt a Warner Bros. sorsa, létrejön a streaming-szuperhatalom

A Paramount sikeresen felüllicitálta a Netflixet a Warner Bros. Discovery megszerzéséért folyó versenyben. Az üzlet értelmében a két streaming-szolgáltatás több mint 200 millió előfizetőjét egyesítik egyetlen platform alá.

A médiatörténet egyik legnagyobb egyesülése így hivatalossá vált: a Paramount-Skydance felvásárolta a Warner Bros. Discoveryt, aminek révén az HBO Max és a Paramount+ egyetlen, óriás platformmá olvad össze – számolt be róla a Variety. David Ellison, a Paramount vezérigazgatója szerint így az új szolgáltatás így több mint 200 millió előfizetővel indul a Netflix és a Disney+ ellen.

A fúzió során kiemelt kérdés volt az HBO presztízstartalmainak sorsa.

A Paramount vezérigazgatója megnyugtatta a közvéleményt, kijelentve, hogy az HBO márka „független marad”, vagyis a kreatív folyamatokba és a tartalomgyártásba – amely olyan sikereket hozott, mint a Trónok harca vagy a The Last of Us – az új tulajdonos nem kíván beleszólni.

„Az HBO maradjon HBO” – hangsúlyozta Ellison.

Az üzlet mögött komoly, hónapok óta tartó licitháború állt. Decemberben még úgy tűnt, hogy 72 milliárd dolláros tételével a Netflix szerzi meg a Warner Bros.-t – amellyel kapcsolatban Donald Trump amerikai elnök kifejezte aggályait – de a Paramount végül részvényenként 31 dolláros, visszautasíthatatlan ajánlattal előzte meg a streamingóriást. A technikai részletek, így az új közös platform neve és pontos indulási dátuma még nem ismertek, de az irány egyértelmű:

a jövő a tartalomkoncentrációé a fragmentált piac helyett.

