Dübörög az Otthon Start program: fellendülhet a családi házas építkezések piaca is

Az Otthon Start dominálja a hitelfelvételt, az állami program átrendezte a teljes piacot az átlagos hitelösszeg kilőtt, a bankok pedig rekordközeli kihelyezéseket láttak.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai szerint idén januárban 253,8 milliárd forintot tett ki az újonnan megkötött lakáshitelek szerződéses összege, ami 5,6 százalékos visszaesést jelent a decemberi 268,78 milliárd forintos eredményhez képest. A januári eredmény azonban figyelemre méltó, hiszen 2025 januárjához képest még így is 103,2 százalékkal nőtt a frissen kihelyezett hitelösszeg – hívta fel rá a figyelmet az Index.hu.

Kiemelték, hogy a teljes, 253,8 milliárd forintos januári kihelyezésnek mindössze a 18,8 százalékát tették ki a piaci lakáshitelek, míg

a támogatott hitelek aránya 81,2 százalék volt.

A januári adatok alapján úgy tűnik, abban sincsen változás, hogy az Otthon Start Programon kívüli támogatott lakáshitelek havi kihelyezése a 20 milliárd forint körüli szinten mozog. Ez decemberben 21,92 milliárd forint volt, míg januárban 22,87 milliárd forint.

Az új szerződések darabszáma és a kihelyezett hitelösszeg alapján idén januárban 27 097 949 forint volt az új lakáshitelek átlagos szerződéses összege. Ez az érték tavaly januárban még csak 19 616 989 forint volt, ami 38,1 százalékos növekedést jelent egy év leforgása alatt.

A jelentős mértékű emelkedés elsősorban az Otthon Start program számlájára írható, elvégre közvetlenül a program indulása előtt, 2025 augusztusában még csak 18 662 419 forint volt az új lakáshitel-szerződések átlagos hitelösszege. A kereskedelmi bankok nyilatkozataiból kiderül, hogy jelenleg

az Otthon Start lakáshiteleinek átlagösszege meghaladja a 30 millió forintot,

Az Otthon Start miatt a tavalyi utolsó negyedévben összesen 800 milliárd forint hitelt hagytak jóvá a bankok, ami bődületes rekord minden korábbi értékhez képest Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke szerint.

Januárban sem tört meg az Otthon Start hitel által generált lakáshitelezési hullám

A szakember szerint szintén jó hír, hogy nem tört meg az újlakás-vásárlásra, valamint az építésre és bővítésre nyújtott hitelek növekedési trendje. Előbbi valószínűleg azzal is összefüggésben lehet, hogy hitelezhető státuszba kerültek a korábban megindult társasházépítési projektek, így megnőtt a hitellel finanszírozható új lakások kínálata. Márciustól pedig a társasházi építményi jognak köszönhetően a bankok

a még csak tervasztalon létező új építésű lakásokat is hitelezhetik.

Az új építések, illetve a bővítést célzó beruházások hitelezésének növekedése jelzi, hogy

fellendülhet a családi házas építkezések piaca is,

amely az utóbbi időben háttérbe szorult.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)