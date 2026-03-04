Donald Tusk bejelentette: Lengyelország meg fog próbálni atomfegyvert szerezni

Donald Tusk lengyel miniszterelnök bejelentette, hogy országa a jövőben kísérletet tesz saját nukleáris fegyverek szerzésére.

„Lengyelország nagyon komolyan veszi a nukleáris biztonságot” – jelentette ki a miniszterelnök kedden, a heti kormányülést megelőzően a Bloomberg szerint, hozzátéve:

„Ahogy önálló képességeink növekednek, arra fogunk törekedni, hogy Lengyelországot felkészítsük a jövőbeni, e téren lehető legönállóbb fellépésekre.”

A miniszterelnök hangsúlyozta: Varsó nem lesz „passzív” a nukleáris energia terén sem, mivel atomerőművekbe is be fognak fektetni.

A lengyel kormányfő előzőleg, még hétfőn arról is beszélt, hogy

Lengyelország tárgyalásokat folytat Franciaországgal, miután Emmanuel Macron elnök felajánlotta, hogy ideiglenesen nukleáris fegyverekkel felszerelt harci repülőgépeket telepít a szövetséges országokba.

A lengyel miniszterelnök elmondta, hogy más európai szövetségesekkel is kapcsolatba lépett, többek között Svédországgal és Dániával, amelyek érdeklődést mutattak a projekt iránt. A következő tárgyalási forduló várhatóan március 10-én, a párizsi atomenergia-csúcstalálkozón lesz – mondta Tusk.

Mint a Bloomberg megjegyezte: a lengyel miniszterelnök és Karol Nawrocki elnök véleménye most – ritka módon – egyezik ebben a kérdésben. Februárban Nawrocki is kijelentette, hogy „nagy támogatója Lengyelország csatlakozásának az atomenergia-projekthez”, és az atomfegyverekről is beszélt.

Amiben eltér a véleményük egymástól, az a szövetségesek kiválasztása: Nawrocki a Donald Trump által vezetett Egyesült Államokkal való szoros együttműködést részesíti előnyben, míg Tusk az európai hatalmak felé nyitna inkább.

Lengyelország korábban, még az 1960-as években, a szovjet blokk tagjaként elkötelezte magát amellett, hogy nem törekszik atomfegyverek beszerzésére.

Tavaly azonban ez változni kezdett, amikor egy olyan szerződést írtak alá Franciaországgal, amely megnyitotta az utat ahhoz, hogy Lengyelországra is kiterjesszék a francia nukleáris ernyőt. De az előző lengyel elnök, Andrzej Duda már 2024-ben is beszélt arról, hogy hajlandóak lennének atomfegyvert fogadni az országban.

Kiemelt kép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök beszél a Polgári Koalíció néven párttá egyesült tömörülés varsói nagygyûlésén 2025. október 25-én. Az új párt a legnagyobb kormánypárt, a Donald Tusk miniszterelnök vezette Polgári Platform (PO), valamint a Modern és a Lengyel Kezdeményezés nevû két kisebb párt összeolvadásából jön létre. MTI/EPA/PAP/Pawel Supernak.