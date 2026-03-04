Csondor Kata a szívére hallgatott, és mindent megváltoztatott egyetlen döntéssel

Egy hirtelen irányváltás, egy félbehagyott egyetem és egy belső hang, amely erősebb volt mindennél – Csondor Kata a szívére hallgatott, és jogi tanulmányok helyett a színpadot választotta. A színész-énekes a Ridikül vendégeként osztotta meg személyes történetét fiatalkori döntéséről, amely életét és pályáját formálta.

A Duna hétköznap délutáni talkshow-jában a döntéseink súlyáról és következményeiről beszélgetett a műsor aktuális háziasszonya, a közmédia műsorvezetője, Becze Szilvia vendégeivel. Szűts-Novák Rita nőnevelés-történész, Szvetelszky Zsuzsanna szociálpszichológus és Bedő Imre, a Férfiak Klubja és a Férfi Nő Akadémia alapítója mellett személyes történetét osztotta meg a nézőkkel Csondor Kata énekes-színész.

Elmondta,

már 11 éves kora óta szinkronizál, gyerekszínészként pedig legendás művészek oldalán állhatott színpadon. A lelke mélyén azonban mindig tudta: énekelni akar. A gimnázium után mégis jogi egyetemre nyert felvételt, szülei is szerették volna, ha diplomát szerez.

„Az első hetekben szünetek alatt átmentem a közeli színművészetire. Csak néztem ámulva, vágyakozva az órarendet és azt kérdeztem magamtól, hogy mit keresek én a jogon?” – idézte fel a műsorban.

Joghallgatósága nem tartottak sokáig, bár elkezdte a képzést, hamar rájött: nem érzi az elhivatottságot. Otthagyta az egyetemet, és inkább a színpadot választotta. „Mindig a szívem szerint döntöttem. Nagyon erős belső megérzéseim vannak” – vallotta be őszintén. Nem mindig élt a sors által felkínált lehetőségekkel, volt, hogy nemet mondott egy-egy csábító ajánlatra, mert belülről mást súgott a hang. Akkoriban nem volt mellette tanácsadó, aki arra biztatta volna, legalább próbálja meg. Ma már másként látja a lehetőségeket, főként férjének köszönhetően formálódik e téren.

