Berobbantotta a háború a magyar üzemanyagárakat: csütörtöktől több mint 600 forintba kerül egy liter gázolaj

Csütörtökön folytatódik az áremelkedés a hazai benzinkutakon, és a gázolaj litere már több mint 600 forintba fog kerülni átlagosan – számolt be a holtankoljak.hu.

A szakportál azt írta, hogy

„A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, a gázolaj ára bruttó 8 forinttal kúszik feljebb” az eddigi árakhoz képest csütörtökön.

Mint közölték, szerdán még az alább átlagárakon lehet tankolni:

95-ös benzin: 571 Ft/liter;

Gázolaj: 600 Ft/liter.

Ezekre az árakra kell még rászámolni a bruttó öt, illetve nyolc forintos nagykereskedelmi áremelkedést, vagyis csütörtöktől már más átlagárakra lehet számítani.

Az iráni háború okozza az áremelkedést

A holtankoljak.hu arról is írt egy cikkben, hogy a Közel-Keleten zajló háború közvetlenül hat az olaj- és üzemanyagárakra világszerte, így Magyarországon is.

Több nemzetközi hírforrás szerint a konfliktus kihathat a globális olajellátásra, és az olaj nemzetközi ára jelentősen emelkedik a térség instabilitása miatt.

A világpiacon a Brent kőolaj ára már 80 dollár fölé nőtt, miközben az olajpiaci kockázati prémium is erősen nő a szállítási útvonalak bizonytalansága miatt.

A háttérben az a globális olajpiaci kockázat áll, hogy a Hormuzi-szoros — a világ olajszállításának kulcsfontosságú tengeri útvonala — forgalma szinte megszűnt az iráni konfliktus miatt, ami 20 százaléknyi napi olajexportot érint. Ez a drámai változás a tankerforgalom jelentős visszaesésével, valamint a biztosítási fedezetek visszavonásával együtt emeli az olaj és finomított termékek árát, ami végső soron a benzinkutakra is kihat. Ez Magyarországon azonnali árváltozásokat eredményez – tették hozzá.

Nemzetközi elemzők és hírügynökségek szerint a háborús kockázat miatt a Brent olaj ára akár 100 dollár fölé is emelkedhet, ha huzamosabb ideig fennmarad a szállítási zavar – ami további üzemanyag-drágulást eredményezne a fogyasztók oldalán is (ráadásul az olajárak mellett a földgáznál is drasztikus áremelkedés látható).

A kockázatokat és az instabilitást esetleg valamelyest enyhítheti az amerikai elnök minapi bejelentése.

