Amerikai kutatás: Zelenszkij intézkedése visszafelé sült el Magyar Péter számára, a Fidesz pedig megtartotta hat százalékpontos előnyét

Továbbra is a Fidesz–KDNP győzne egy most vasárnap esedékes országgyűlési választáson. A McLaughlin & Associates friss közvélemény-kutatása szerint kormánypártoknak sikerült megőriznük hat százalékpontos előnyüket. A felmérés február 25. és március 2. között zajlott, és ezerfős mintán végzett telefonos kutatáson kérdezte a választáson várhatóan részt vevőket.

Az Index által ismertetett felmérés adatai szerint „Magyar Péter azáltal, hogy Brüsszel és Kijev oldalára állt a magyar emberekkel szemben, egy kulcsfontosságú nemzeti ügyben a rossz oldalt választotta.”

A kutatásból kiderült, hogy amikor a magyar választókat az olaj- és gázszállítás leállításáról kérdezték, a választók 69 százaléka nem értett egyet azzal, hogy Ukrajna egyoldalúan elzárja Magyarország felé a Barátság kőolajvezetéket. Mintegy a felük, 47 százalék nem értett egyet ezzel, és „csupán 22 százalék támogatta Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij álláspontját”.

Mint írják, a többség – 61 százalék – nem értett egyet a brüsszeli döntéssel, miszerint április 15-től véglegesen megszünne az orosz olaj- és gázszállítás Magyarország irányába. A kutatás szerint a megkérdezettek mindössze 31 százaléka támogatta ezt. A választók kétharmada pedig – 63 százalék – egyetértett azzal, hogy Magyarország energia-infrastruktúráját, erőműveit, villamosenergia- és gázellátását meg kell védeni az esetleges ukrán beavatkozástól, szabotázsakcióktól vagy dróntámadásoktól.

Összesen 30 százalék nem értett ezzel egyet. Megjegyzik, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt esetében hogy tízből hét választó – mintegy 69 százalék – nem lenne hajlandó felárat fizetni, – azaz akár 1000 forintos literenkénti árat a benzinért, illetve a jelenlegi havi gázszámla kétszeresét vagy háromszorosát – azért, hogy Magyarországon azonnal megszüntessék az orosz olaj- és gázellátást. Az Index által ismertett felmérés szerint csupán 18 százalék osztja Magyar Péter és a Tisza Párt álláspontját.

A kutatás értékelése szerint ezzel magyarázható, hogy a Fidesz 43 százalékon, a Tisza Párt 37 százalékon, a Demokratikus Koalíció 5 százalékon, a Mi Hazánk Mozgalom 5 százalékon, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pedig 3 százalékon áll.

John McLaughlin, a közvélemény-kutatás vezetője szerint Volodimir Zelenszkij Magyarországgal szembeni ellenséges fellépése és „büntető” intézkedése „visszafelé sült el barátja, Magyar Péter számára, és újabb okot adott a magyaroknak arra, hogy áprilisban ismét Orbán Viktort válasszák miniszterelnöknek”.

Az Index cikkében megjegyzi, hogy John McLaughlin több mint 40 éve dolgozik professzionális stratégiai tanácsadóként és közvélemény-kutatóként, továbbá Amerika legsikeresebb vállalatainak is készített kutatásokat. 2011 óta tanácsadóként és közvélemény-kutatóként dolgozik Donald Trump amerikai elnök mellett és részt vett mind a három elnökválasztási kampányában.

Politikai ügyfelei között voltak egyebek mellett Steve Forbes és Fred Thompson volt elnökjelöltek, Arnold Schwarzenegger egykori kaliforniai kormányzó, Jeb Bush volt floridai kormányzó, Nathan Deal volt georgiai kormányzó, továbbá 22 jelenlegi és egykori amerikai szenátor és 16 jelenlegi republikánus kongresszusi képviselő. Korábban a brit Konzervatív Párt, valamint Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök számára is készített kutatásokat.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond Az önkormányzatok a mi erõnk címû, a Fidesz által szervezett országos önkormányzati fórumon a Budapest Kongresszusi Központban 2026. január 19-én. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)