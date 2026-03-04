Álhír terjed arról, hogy Quentin Tarantino meghalt az iszlamisták csapásában

Quentin Tarantino halált híresztelték a közösségi médiában: a bejegyzés szerint iráni rakéta végzett a híres rendezővel. Végül egy Tarantinóhoz közeli forrásnak kellett cáfolnia a hírt, miután az terjedni kezdett a közösségi oldalakon.

„Quentin Tarantino-t megölte egy iráni rakéta Tel-Avivban” – ezzel a szöveggel jelent meg az álhír az X közösségi oldalon. A bejegyzésben az egyik legnagyobb hollywoodi magazinra a Deadline-ra hivatkoztak – noha ők valójában semmi ehhez hasonlót nem írtak. Ugyanezt a szöveget aztán több másik fiók is megosztott (lásd például alább).

Quentin Tarantino has been killed by an Iranian missile in Tel Aviv (Source: @DEADLINE) pic.twitter.com/pr1D6ZMgf2 — Kristi Yamaguccimane (@TheWapplehouse) March 2, 2026

A Complex.com cikke szerint az első poszt még szombaton látott napvilágot, pár órával az Irán elleni amerikai-izraeli műveletek kezdete után. Mint írták,

az eredeti bejegyzést több mint 15,8 millióan látták és több ezren újraposztolták a saját oldalukon.

Ezen kívül még olyan egy olyan fotó is megjelent a közösségi médiában, amelyen Tarantino látható egy izraeli óvóhelyiségen ülve – azonban a képről gyorsan kiderült, hogy valójában mesterséges intelligencia készítette.

Quentin Tarantino. In a bomb shelter. In Israel. You can practically see him thinking of his final film. It will be SO inspired. 📷@BarkolAmir pic.twitter.com/eLRNnbwvRO — dahlia kurtz ✡︎ דליה קורץ (@DahliaKurtz) February 28, 2026

Az álhír terjedése miatt végül egy Tarantinóhoz közel forrásnak kellett cáfolnia a hírt. A TMZ-nek nyilatkozva a bennfentes megerősítette, hogy a rendező és felesége, Daniella Pick Tarantino, valamint két gyermekük biztonságban vannak.

„Quentin él és jól van, családja is jól van” – fogalmazott a forrás.

Az álhír azért is kezdhetett el terjedni, mert Tarantino és családja 2020 elején Izraelbe költözött. Először egy villát béreltek Tel-Aviv egyik negyedében, amit aztán később meg is vásároltak.

Felesége, Daniella egy 2025-ös interjúban a The Jerusalem Postnak beszélt a család izraeli életéről, és hangsúlyozta, hogy férje soha nem távozna az országból, még a fokozódó konfliktus ellenére sem. „„Abszolút nem. Először is, Quentin a világ legkönnyebb útját választja. A legtöbbször nem is menne le a menedékhelyre, ha én nem mondanám neki” – mondta, hozzátéve: Quentin Tarantino még azzal is viccelődött egyszer, hogy nem fél, mert ha valami történik, akkor legfeljebb „cionistaként hal meg”.

Más ismert celeb halálát is híresztelték már hasonló módon

Érdekesség, hogy nem Tarantino az egyetlen, akiről ilyen tartalom jelent meg a közösségi médiában.

Hasonló bejegyzések keringtek Jerry Seinfeld komikus haláláról is, aki Izrael határozott támogatójaként ismert, és korábban Izrael északi részén élt.

🚨 BREAKING NEWS 🚨 Jerry Seinfeld was killed by an Iranian missile in Tel Aviv [Source: @DEADLINE] pic.twitter.com/O6H7KKQyPV — The Leninist Lawyer☭🔻🇵🇸📕🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@LovelyLeninist) March 1, 2026

„Jerry Seinfeldet egy iráni rakéta ölte meg Tel-Avivban” – állt a bejegyzésekben, amelyek ugyancsak a Deadline-re hivatkoztak, de bármiféle valós alap nélkül. Ezekből a posztokból mindössze annyi igaz, hogy Tel-Avivot (sok más közel-keleti helyszínhez hasonlóan) tényleg érték iráni csapások.

Kiemelt kép: Quentin Tarantino amerikai rendezõ érkezik a 92. Oscar-gálára a hollywoodi Dolby Színházban 2020. február 9-én. MTI/EPA/David Swanson.