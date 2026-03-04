A sok napsütés mellett záporok és zivatarok is kialakulhatnak szerdán

A fátyol- és gomolyfelhők mellett általában napos idő várható, kellemes, tavaszias hőmérséklettel, amely estére 1 és 7 fok közé hűl.

A HungaroMet előrejelzése szerint napközben a Dunántúlon magasabbra törhetnek a gomolyfelhők, ott záporok, zivatarok is képződhetnek, amelyek kelet, majd délkelet felé tevődnek. A légmozgás döntően gyenge marad, csak a csapadékgócok környezetében lehet élénk vagy erős a szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 15, 16 fok körül alakul.

Késő estére 1 és 7 fok közé hűl le a levegő. A csapadékgócok délkelet felé helyeződnek, legkésőbb hajnalra levonulnak. Ezzel egyidejűleg a felhőzet is csökken, és nagy területen kiderül az ég, azonban párássá válhat a levegő, helyenként köd is képződhet. Általában gyenge vagy mérsékelt lesz a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és +5 fok között valószínű, de a fagyzugokban hidegebb lehet az idő.

