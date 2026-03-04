Műsorújság
„A NATO-országok gyávák” – írta a NATO-hoz csatlakozni kívánó Ukrajna professzora

2026.03.04. 12:30

| Szerző: hirado.hu
Roman Seremeta, a Kijevi Amerikai Egyetem alapító rektora és professzora „gyávának” nevezte a NATO-országokat azért, mert a hétvégén kirobbant iráni konfliktus óta lelőtték az iráni drónokat több helyen, míg Ukrajnába nem tették meg ugyanezt.

A NATO-országok gyávák. Ennyi” – írta közösségi oldalán a háborúról is gyakran posztoló kijevi közgazdász, aki még egy, a NATO arculatával ellátott grafikát is csatolt a bejegyzéshez.  Roman Seremeta meg is indokolta, hogy miért véli gyávának a NATO-t.

Nyilvánvalóan nincs problémájuk az Irán által indított iráni drónok lelövésével, de nem tudják lelőni az Oroszország által indított iráni drónokat – még akkor sem, ha azok belépnek a NATO légterébe

– írta.

Ukrajna számos alkalommal jelezte, hogy szeretne csatlakozni a NATO-hoz – azonban az ilyen kijelentések valószínűleg nem segítik elő ezt a célkitűzést.

Az iráni drónok miatt Ukrajna egyébként már a hétvégén is szóba került a közel-keleti konfliktussal kapcsolatban. Keir Starmer brit miniszterelnök ugyanis vasárnap jelezte: ukrán szakértők segítségét is kérni fogják Irán ellen, mivel nekik már van tapasztalatuk az iráni drónok semlegesítésében.

