Zelenszkijre pazarolta az értékes amerikai fegyvereket Joe Biden – jelentette ki Donald Trump

Joe Biden minden idejét és pénzét arra fordította, hogy az Egyesült Államok fegyverkészleteit Zelenszkijnek adja – írta Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán, amelyet a Strana ukrán hírportál szemlézett.

A Strana szerint az amerikai elnök az iráni háborúval összefüggésben közölte kedden a szóban forgó Truth Social-bejegyzést, aki egy XIX. században élt, csalásokról elhíresült amerikai üzletemberhez és politikushoz, P.T. Barnumhoz hasonlította az ukrán államfőt. Donald Trump kifejtette, „az Egyesült Államok közép- és felső-középkategóriás lőszerkészletei soha nem voltak még ilyen nagyok vagy ilyen jók”,

„gyakorlatilag korlátlan mennyiség áll rendelkezésünkre ezekből a fegyverekből”

– tette hozzá. Szerinte az amerikai fegyverkészletek felhasználásával „a háborúk „örökké” vívhatók, nagyon sikeresen”. „A legmagasabb kategóriában jó ellátottságunk van, de még nem ott tartunk, ahol szeretnénk. Jelentős mennyiségű további csúcskategóriás fegyverzetet tárolnak számunkra külföldi országokban” – fűzte hozzá.

„Azonban Szundi Joe (vagyis Sleepy Joe, Donald Trump rendszeresen ezzel a gúnynévvel hivatkozik Joe Biden korábbi elnökre – a szerk.) minden idejét és országunk minden pénzét arra fordította, hogy mindent Ukrajna P. T. Barnumának (Zelenszkijnek!) adjon – több százmilliárd dollár értékben – és miközben ilyen sok csúcskategóriás eszközt adott oda (Ingyen!), nem törődött azok pótlásával”

– jelentette ki Donald Trump, aki azzal folytatta: Donald Trump első ciklusa alatt újjáépítette a hadsereget és azt ígérte, hogy ezt továbbra is folytatni fogja.

„Az Egyesült Államok fel van készülve, és készen áll a nagy győzelemre!”

– húzta alá Donald Trump.

Kiemelt kép: Donald Trump (Fotó: Facebook.com)