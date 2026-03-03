Zelenszkij úgy viselkedik mint egy útonálló, Magyar Péter meg elárult minden magyart - jelentette ki Lázár János

Lázár János közösségi oldalán közzétett videójában hangsúlyozta: „ Magyar Péter folyamatosan tagadja, hogy a háború veszélyes minden magyarra. Mindeközben 75%-kal emelkedett a gáz ára az elmúlt napokban a közel-keleti háború miatt, és Ukrajna folyamatosan zsarol bennünket. ” Kiemelte: „ v eszélyben van tehát az olcsó magyar gáz, és veszélyben van az olcsóbb olaj, az olcsóbb orosz olaj, az olcsóbb üzemanyag Magyarországon. ”

Az építési és közlekedési miniszter hangsúlyozta: Brüsszel nem segít, Zelenszkij úgy viselkedik, mint egy utonálló. Kiemelte: Magyar Péter pedig cserbenhagyott minden magyar választót, Tiszást és Fideszest egyaránt. Hozzátette: csak a Fidesz a biztos választás, csak a Fidesz a garancia arra, hogy marad az alacsonyabb gázszámla, és olcsóbb marad az üzemanyag – mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter közösségi oldalán közzétett videójában. Kapcsolódó tartalom Orbán Balázs: Magyar Péter az olajvezeték ügyében is a saját érdekeit nézi A Tisza Párt elnöke szerint Magyar Péternek nem magyarázkodnia kellene, hanem fel kellene szólítania „az ukrán haverjait, hogy indítsák újra a vezetéket.” Kiemelt kép: Lázár János építési és közlekedési miniszter beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a Kaposvár Arénában 2026. január 24-én. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)