Zelenszkij úgy viselkedik mint egy útonálló, Magyar Péter meg elárult minden magyart - jelentette ki Lázár János

Az építési és közlekedési miniszter hangsúlyozta: Brüsszel nem segít, Zelenszkij úgy viselkedik, mint egy utonálló.
Kiemelte:
Magyar Péter pedig cserbenhagyott minden magyar választót, Tiszást és Fideszest egyaránt.
Hozzátette: csak a Fidesz a biztos választás, csak a Fidesz a garancia arra, hogy marad az alacsonyabb gázszámla, és olcsóbb marad az üzemanyag – mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter közösségi oldalán közzétett videójában.
Kiemelt kép: Lázár János építési és közlekedési miniszter beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a Kaposvár Arénában 2026. január 24-én. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)