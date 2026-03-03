Zelenszkij: Hiszem, hogy Orbán vereséget szenved a választásokon

Durva hangnemben nyilatkozott az olasz napilapnak Orbán Viktorról és Magyarországról Volodimir Zelenszkij. „Orbán akkor válik fontossá, ha befolyásos politikai erők adnak neki erőt, egyébként semmit sem ér. Magyarország számít ugyan, de nincs katonai súlya „– mondta Zelenszkij, aki szerint Magyarország jelenlegi vezetése alatt nem tud érdemben részt venni az európai biztonságpolitikai együttműködésben.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy többször is megmondta Orbán Viktornak, hogy Európa nem vásárolhat energiát Oroszországtól,

mivel Putyin az ebből befolyó pénzt azonnal fegyverek vásárlására fordítja Ukrajna ellen.

Zelenszkij azt is leszögezte, hogy soha nem adja fel a Donbászt, mert akkor megnyitná az utat az orosz erők előtt az ország belseje felé. A tárgyalások a területi kérdésen akadtak el. Az amerikaiak területcserét javasolnak, az oroszok pedig Ukrajna teljes kivonulását követelik a Donbászból. Zelenszkij elfogadta az amerikai javaslatot a tűzvonal befagyasztásáról, de Moszkva ezt visszautasította.

Az Index emlékeztet, hogy Orbán Viktor felszólította az Európai Bizottság elnökét, hogy szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát a Barátság kőolajvezetéken érkező olaj továbbítására kötelezik. Erről a magyar kormányfő azután beszélt, hogy

Orbán Viktor kiemelte, hogy amíg az ukrán elnök „nem tér vissza a józan ész és a normalitás talajára, addig egyetlen Ukrajna számára kedvező döntést sem fog támogatni”.

Orbán Viktor egyik fő követelése, hogy Ukrajna nyissa meg újra a Barátság kőolajvezetéket, amelyen keresztül orosz olaj áramlik Magyarországra és Szlovákiába. Zelenszkij azt állítja, hogy ez lehetetlen, mivel az oroszok több alkalommal is bombázták a vezetéket és a javítást végző ukrán technikusokat is megtámadták.

„A vezeték elpusztult, a helyreállításhoz tűzszünet kell – ezt világosan meg kell mondani Putyinnak” – mondta Zelenszkij.

A Barátság kőolajvezeték, amely biztosította az olajtranzitot Szlovákia és Magyarország felé január 27-én állt le. Február 23-án Fico bejelentette, hogy Szlovákia leállítja az elektromosenergia-szállítást Ukrajnának a vezeték leállása miatt. Február 27-én Horvátország felkínálta, hogy az Adria-vezetéken keresztül pótolhatja a kieső olajszállítást Magyarország és Szlovákia számára, de a helyzet egyelőre megoldatlan.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszél a Friedrich Merz német kancellárral közösen tartott sajtóértekezleten a berlini kancellári hivatalban 2025. december 15-én. (Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan)