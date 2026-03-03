Vitályos Eszter: Mondjunk jó nagy nemet Magyar Péter és Zelenszkij összejátszására!

Energiaválság küszöbén áll a világ, mindenki olajért és gázért küzd, ezért Itt az idő, hogy mondjunk egy jó nagy nemet Magyar Péternek a Tisza Párt elnökének és Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek az összejátszására - közölte a kormányszóvivő a Facebookra kedden feltöltött videónyilatkozatában.

„A közel-keleti leállás egy pillanat alatt megmutatta: mennyire kiszolgáltatott és kockázatos lenne, ha Magyarországot levágnák az orosz olajról és gázról.

Mindeközben Magyar Péter és Zelenszkij a magyar emberek ellátásával játszik” – hangsúlyozta Vitályos Eszter. Ugyanis Magyar Péter és Zelenszkij összejátszása mára teljesen egyértelművé vált. Még a brüsszeli lapok is megírták, hogy Zelenszkijék egyeztetnek Magyar Péter kampánycsapatával – tette hozzá.

A politikus szerint, Zelenszkij elintézi Magyar Péternek, hogy a magyarok ne jussanak orosz olajhoz, amivel üzemanyagválságot és brutális benzináremelést akar okozni. Magyar Péter pedig ezért a károkozásért cserébe kész egy olyan kormányt szállítani az ukránoknak és Brüsszelnek, amely beszállna a háborúba, pénzelné Ukrajnát, és végleg levágná a magyarokat az orosz energiáról. „Kerül, amibe kerül a magyar embereknek. Ez a deal Magyar Péter és Zelenszkij között, és ez nem játék” – értékelt.

Ez az összejátszás Magyarország békéjét, biztonságát, a magyarok energiaellátását és a megfizethető benzinárat veszélyezteti – figyelmeztetett.

„Kérem, hogy csatlakozzanak Önök a nemzeti petícióhoz! Már online is kitölthetik a www.nemzetipeticio.hu honlapon”

– zárta nyilatkozatát Vitályos Eszter.

Kiemelt kép: .Vitályos Eszter kormányszóvivõ – MTI/Máthé Zoltán