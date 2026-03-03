Vitályos Eszter: Mondjunk jó nagy nemet Magyar Péter és Zelenszkij összejátszására!

„A közel-keleti leállás egy pillanat alatt megmutatta: mennyire kiszolgáltatott és kockázatos lenne, ha Magyarországot levágnák az orosz olajról és gázról.
Mindeközben Magyar Péter és Zelenszkij a magyar emberek ellátásával játszik” – hangsúlyozta Vitályos Eszter. Ugyanis Magyar Péter és Zelenszkij összejátszása mára teljesen egyértelművé vált. Még a brüsszeli lapok is megírták, hogy Zelenszkijék egyeztetnek Magyar Péter kampánycsapatával – tette hozzá.
A politikus szerint, Zelenszkij elintézi Magyar Péternek, hogy a magyarok ne jussanak orosz olajhoz, amivel üzemanyagválságot és brutális benzináremelést akar okozni. Magyar Péter pedig ezért a károkozásért cserébe kész egy olyan kormányt szállítani az ukránoknak és Brüsszelnek, amely beszállna a háborúba, pénzelné Ukrajnát, és végleg levágná a magyarokat az orosz energiáról. „Kerül, amibe kerül a magyar embereknek. Ez a deal Magyar Péter és Zelenszkij között, és ez nem játék” – értékelt.
Ez az összejátszás Magyarország békéjét, biztonságát, a magyarok energiaellátását és a megfizethető benzinárat veszélyezteti – figyelmeztetett.
„Kérem, hogy csatlakozzanak Önök a nemzeti petícióhoz! Már online is kitölthetik a www.nemzetipeticio.hu honlapon”
– zárta nyilatkozatát Vitályos Eszter.
Mondjunk jó nagy NEM-et Magyar Péter és Zelenszkij összejátszására!
Közzétette: Vitályos Eszter – 2026. március 3., kedd
Kiemelt kép: .Vitályos Eszter kormányszóvivõ – MTI/Máthé Zoltán