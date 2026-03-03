Műsorújság
Újabb választókerületi adatok: több vármegye körzeteiben is nagyon vezet a Fidesz

Szerző: hirado.hu
2026.03.03. 13:37

| Szerző: hirado.hu
Újabb három egyéni választókerület párttámogatottsági adatait szerezte meg a Mandiner. A birtokukba került kutatás szerint egy borsodi, egy komárom-esztergomi és egy vas vármegyei körzetben is jelentős a Fidesz–KDNP előnye – közölte a Mandiner.

Korábban Orbán Viktor a Veszprém vármegyei 3-as körzetben, Navracsics Tibor mellett kampányolva arról beszélt, hogy magabiztosan vezet a Fidesz a térségben. A portál korábban részletesen ismertette az ott közölt számokat, valamint beszámolt arról is, hogy több más választókerületben – köztük borsodi, nógrádi és Pest vármegyei körzetekben, illetve Baján és Pápán – is a kormánypártok állnak az élen.

Most újabb három körzet várható listás eredményeit mutatták be a legfrissebb kutatás alapján.

Vas vármegyében jelentős Fidesz-előny rajzolódik ki

A Vas vármegyei 2-es számú körzetben (Sárvár és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:

  • „48 százaléka a Fidesz-KDNP-re,
  • 28 százalék a Tiszára,
  • 2 százaléka a Mi Hazánkra,
  • 2 százaléka a Demokratikus Koalícióra,
  • 2 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra,
  • 2 százalék egyéb létező pártra.
  • 2 százalék nem menne el,
  • a választók 7 százaléka bizonytalan,
  • míg 7 százalék nem mondta meg kire voksolna.”

A körzetben a Fidesz jelöltje Ágh Péter. Magyar Péter korábban azt mondta, hogy itt a Tisza jelöltjének van esélye a győzelemre, a kutatási adatok azonban jelentős kormánypárti előnyt mutatnak.

Ózdon is a kormánypártok állnak az élen

A Borsod vármegyei 3-as számú körzetben (Ózd és környéke) az adatok szerint:

  • „45 százaléka a Fidesz-KDNP-re,
  • 26 százalék a Tiszára,
  • 7 százaléka a Mi Hazánkra,
  • 2 százaléka a Demokratikus Koalícióra,
  • 1 százaléka a Jobbikra,
  • 1 százalék egyéb létező pártra.
  • 1 százalék nem menne el,
  • a választók 8 százaléka bizonytalan,
  • míg 9 százalék nem mondta meg kire voksolna.”

A körzetben Csuzda Gábor indul a Fidesz színeiben, míg Magyar Péter kedden látogat a térségbe.

Komáromban szintén Fidesz-fölényt mutatnak az adatok

A Komárom-Esztergom vármegyei 3-as számú körzetben (Komárom és környéke) a kutatás szerint:

  • „43 százaléka a Fidesz-KDNP-re,
  • 34 százalék a Tiszára,
  • 4 százaléka a Mi Hazánkra,
  • 4 százaléka a Demokratikus Koalícióra,
  • 1 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra,
  • 1 százalék egyéb létező pártra százaléka.
  • A választók 7 százaléka bizonytalan,
  • míg 6 százalék nem mondta meg kire voksolna.”

Ebben a választókerületben Czunyiné Bertalan Judit a Fidesz jelöltje. A komáromi akkumulátorgyár ügyében az ellenzék évek óta bírálatokat fogalmaz meg, a kutatási adatok ugyanakkor ebben a körzetben is kormánypárti előnyt jeleznek.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Békéscsabán 2026. február 21-én. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
