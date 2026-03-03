Újabb választókerületi adatok: több vármegye körzeteiben is nagyon vezet a Fidesz

Vas vármegyében jelentős Fidesz-előny rajzolódik ki

A Vas vármegyei 2-es számú körzetben (Sárvár és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:

„48 százaléka a Fidesz-KDNP-re,

28 százalék a Tiszára,

2 százaléka a Mi Hazánkra,

2 százaléka a Demokratikus Koalícióra,

2 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra,

2 százalék egyéb létező pártra.

2 százalék nem menne el,

a választók 7 százaléka bizonytalan,

míg 7 százalék nem mondta meg kire voksolna.”

A körzetben a Fidesz jelöltje Ágh Péter. Magyar Péter korábban azt mondta, hogy itt a Tisza jelöltjének van esélye a győzelemre, a kutatási adatok azonban jelentős kormánypárti előnyt mutatnak.

Ózdon is a kormánypártok állnak az élen

A Borsod vármegyei 3-as számú körzetben (Ózd és környéke) az adatok szerint:

„45 százaléka a Fidesz-KDNP-re,

26 százalék a Tiszára,

7 százaléka a Mi Hazánkra,

2 százaléka a Demokratikus Koalícióra,

1 százaléka a Jobbikra,

1 százalék egyéb létező pártra.

1 százalék nem menne el,

a választók 8 százaléka bizonytalan,

míg 9 százalék nem mondta meg kire voksolna.”

A körzetben Csuzda Gábor indul a Fidesz színeiben, míg Magyar Péter kedden látogat a térségbe.

Komáromban szintén Fidesz-fölényt mutatnak az adatok

A Komárom-Esztergom vármegyei 3-as számú körzetben (Komárom és környéke) a kutatás szerint:

„43 százaléka a Fidesz-KDNP-re,

34 százalék a Tiszára,

4 százaléka a Mi Hazánkra,

4 százaléka a Demokratikus Koalícióra,

1 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra,

1 százalék egyéb létező pártra százaléka.

A választók 7 százaléka bizonytalan,

míg 6 százalék nem mondta meg kire voksolna.”

Ebben a választókerületben Czunyiné Bertalan Judit a Fidesz jelöltje. A komáromi akkumulátorgyár ügyében az ellenzék évek óta bírálatokat fogalmaz meg, a kutatási adatok ugyanakkor ebben a körzetben is kormánypárti előnyt jeleznek.