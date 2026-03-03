Újabb nehézsúlyú bokszoló szállna ringbe Zelenszkij ellen az elnöki posztért

Már a sportkarrierje befejezése utáni időszakra is terveket sző az ukrán ökölvívó, a Bokszvilágtanács (WBC), a Bokszvilágszövetség (WBA) és a Nemzetközi Bokszszövetség (IBF) nehézsúlyú világbajnoka, Olekszandr Uszik, és a jövőben az államfői tisztséget célozná meg. A közelmúlt felmérései szerint ráadásul több eséllyel indulna egy elnökválasztáson, mint a regnáló államfő, Volodimir Zelenszkij.

Olekszandr Uszik egy Unian által megosztott interjúban beszélt elnöki céljairól. Arra az ironikus kérdésre válaszolva, hogy indulna-e Konotop polgármesteri posztjáért, a jelenleg üzleti tevékenységeket is folytató Uszik úgy fogalmazott, hogy az elnöki tisztségnél alacsonyabb pozíciót nem vesz számításba.

„Még néhány évig tervezek bokszolni. Utána pedig vannak ilyen terveim – az államért dolgozni. Az elnöki posztnál alacsonyabb tisztséget nem kívánok betölteni”

– jelentette ki a sportoló.

Uszikot korábban arról is kérdezték, indulna-e Kijev polgármesteri székéért, ám akkor azt mondta, nincs ilyen szándéka. A nehézsúlyú bokszoló politikai ambícióit nem veszik félvárról Ukrajnában. Egy február közepén készült Ipsos-felmérés szerint az ukránok körében továbbra is Valerij Zaluzsnij, a fegyveres erők korábbi főparancsnoka élvezi a legnagyobb bizalmat. Azonban a második helyen már Olekszandr Uszik áll, megelőzve Kirilo Budanovot, az elnöki adminisztráció vezetőjét, továbbá a negyedik helyen álló Volodimir Zelenszkij elnököt a rangsorban.

Ukrajnában nem Olekszandr Uszik lenne az első, aki bokszolói pályafutása után politikai karrierre vált, ugyanis a szintén sokszoros világbajnok Vitalij Klicsko a főpolgármesteri tisztséget tölti be Kijevben. Klicsko az utóbbi időszakban ismét a figyelem középpontjába került az ukrán fővárost ért súlyos orosz légitámadások miatt. A csapásokat követően februárban arról beszélt, hogy az áram- és hőszolgáltatás helyreállítása szinte lehetetlenné vált, és a város a katasztrófa szélére sodródott.

