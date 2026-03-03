Újabb front: dróntámadás érte Omán kereskedelmi kikötőjét

Váratlan fejleményként a térségben közvetítő szerepet játszó Ománt is támadás érte kedden, amikor pilóta nélküli repülőgépek mértek csapást a kereskedelmi kikötő, Dukm üzemanyag-tartályaira.

Dukm kulcsfontosságú utánpótlási vonalat biztosít az Arab-tengeren állomásozó USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó számára – jegyzi meg a fox8.com. Az ONA ománi hírügynökség szerint a kikötőben található üzemanyag-tároló tartályokat több drón is célba vette, amelyek közül az egyiket el is találták. A hatóságok megfékezték a károkat, és személyi sérülésekről nem számoltak be – tette hozzá a hírben idézett biztonsági forrás.

🚨🇴🇲🇮🇷🇺🇸 BREAKING: Two Iranian drones have struck the commercial port in Duqm, Oman. The U.S. signed a military access agreement with Oman to use Duqm as a strategic logistics hub, it’s one of America’s newest and most important staging points in the region, sitting directly on… pic.twitter.com/6J26WGHQBh — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) March 1, 2026



A támadás egy nappal az után történt, hogy Katar leállította a cseppfolyósított földgáz termelését (ami a globális kínálat mintegy ötödét biztosítja) míg Szaúd-Arábia felfüggesztette a termelést legnagyobb hazai finomítójában.

A kiemelt kép illusztráció. Omán kereskedelmi kikötője, Duqm (Forrás: X)