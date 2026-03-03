Újabb csoda a Hudson folyón: repülőgép landolt a jeges vízen

Újabb drámai, ám szerencsés kimenetelű repülőbaleset történt New York államban: egy kisrepülőgép kényszerleszállást hajtott végre a Hudson folyón, utasai pedig a jeges vízen át úsztak biztonságba. A hatóságok szerint mindketten túlélték a balesetet, az eset körülményeit vizsgálják.

Hétfő este rendkívüli jelenetek játszódtak le a Hudson vizén, ezúttal Newburgh város közelében. Egy Cessna 172-es repülőgép kényszerleszállást hajtott végre a folyón nem sokkal este 8 óra után – írja a Fox News.

A gép Long Islandről szállt fel, amikor a pilóta – egyelőre tisztázatlan okból – úgy döntött, hogy a vízen teszi le a repülőt.

A Middle Hope-i tűzoltóság tájékoztatása szerint a fedélzeten tartózkodó pilóta és utasa sikeresen elhagyták a süllyedő gépet, majd a jeges vízben úszva érték el a partot.

Az eset kivizsgálását a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) végzi.

Az eset kapcsán Kathy Hochul, New York állam kormányzója a közösségi médiában „újabb Hudsoni csodának” nevezte a történteket. Bejegyzésében háláját fejezte ki, amiért a pilóta és utasa csak kisebb sérülésekkel megúszta az incidenset, és köszönetet mondott a gyorsan reagáló elsősegélynyújtóknak.

A folyó már egyszer beírta magát a történelembe

A Hudson neve sokak számára egy korábbi, világszerte ismert légi incidens miatt cseng ismerősen. 2009-ben Chesley ‘Sully’ Sullenberger kapitány az US Airways egyik Airbus A320-as repülőgépével hajtott végre sikeres kényszerleszállást a folyón, miután a felszállás után madarakkal ütközve mindkét hajtómű leállt. A fedélzeten tartózkodó 155 ember akkor csodával határos módon túlélte a balesetet.

