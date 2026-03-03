Műsorújság
Túl késő tárgyalni - jelentette ki Donald Trump

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.03.03. 14:57

Szerző: hirado.hu
Az iráni légvédelem, a légierő, a haditengerészet és a vezetőség megsemmisítését jelentette be kedden Donald Trump amerikai elnök, aki hozzátette, hogy Teherán tárgyalni akar, ám, mint mondta, ehhez már túl késő.

„Tárgyalni akarnak; én azt mondtam, már késő” – szögezte le a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében Trump, mellékelve a The Washington Post című amerikai lap egy véleménycikkét is, amelynek a szerzője leszögezte: a világ a „Trump-doktrína” születésének lehet tanúja.

Mint Ronald Reagan, Donald Trump módot talált arra, hogy szárazföldi hadművelet nélkül változtassa meg a világot

– írja a cikk szerzője.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök – MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

