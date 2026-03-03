Trump az iráni megkeresésre: Túl késő már tárgyalni!

Elutasította Teherán megkeresését, tárgyalási kezdeményezését – állítja Donald Trump. Az Egyesült Államok elnöke úgy fogalmazott, hogy az iráni kérdésben Ronald Reagan egykori amerikai elnök útját választotta.

„Az irániak tárgyalni akarnak. Azt válaszoltam: „Túl késő!” – fogalmazott Donald Trump a Truth Social oldalon. Elutasítását azzal toldotta meg, hogy az Egyesült Államok folytatja katonai műveleteit Irán ellen. „Légvédelmük, légierőjük, haditengerészetük és vezetőik eltűntek, (és most) tárgyalni akarnak!” – írta.

A Trump-doktrína születése

Az elnök oldalán a Washington Post véleménycikkére is felhívta a figyelmet, amely szerint „a Trump-doktrína születésének tanúi vagyunk: Reaganhez hasonlóan az elnök is megtalálta a módját, hogy a világot megváltoztassa anélkül, hogy katonákat küldene a helyszínre.”

A publicista Ronald Reagan republikánus elnökre utalt, aki a közvetett beavatkozás híve volt: Nicaraguában és Afganisztánban is úgy „háborúzott”, hogy az érinett térségekben nem jelentek mag amerikai katonák.

Négy-öt hétig eltarthat

Trump az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni légitámadásait követően a negyedik napon tette közzé, hogy elutasítja Irán béke-kezdeményezését.

Az elnök ezt megelőzően hétfőn, a Fehér Házban is szólt a konfliktusról: a Medal of Honor (Becsület Érdemérem) kitüntetéseinek átadását megelőzően – amely az első nyilvános megjelenése volt a támadások kezdete óta – egy rövid beszédében elmondta, hogy a hadműveletek a vártnál gyorsabban haladnak.

Noha nem adott konkrétumokat a támadás időtartamáról, megjegyezte, hogy a művelet az eredeti becslések szerint négy-öt hétig tarthat.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök két amerikai katonai kitüntetési ünnepségén a washingtoni Fehér Ház Keleti termében 2026. március 2-án. (Fotó: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo)