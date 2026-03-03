Tömegesen törlik a ChatGPT-alkalmazást az amerikaiak az iráni rezsimmel zajló konfliktus kezdete óta

Az Anthropic Claude alkalmazás letöltéseiben pénteken 37, szombaton pedig 51 százalék feletti napi növekedést mutattak, ami azt eredményezte, hogy hosszabb idő után most a Claude vezeti az App Store letöltési rangsorát az USA-ban. A jelenség mögött az áll, hogy az Anthropic már egy ideje együttműködött az amerikai kormányzattal, azonban nézeteltérés alakult ki, miután kiderült, hogy a cég Claude modelljét használta az amerikai hadsereg januárban Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogása során.

Az Anthropic vezetője ezt követően attól tartott, hogy emberi felügyelet nélküli gyilkos drónokhoz és tömeges megfigyeléshez használnák szoftverüket.

Ezt követően Donald Trump utasította a szövetségi dolgozókat, hogy hagyják abba a szerinte „radikális baloldali AI-cég”, az Anthropic eszközeinek használatát. Azonban nem kellett sokat várni az hadseregnek az új MI-partnerre, ugyanis néhány órával később már az OpenAI és a hadügyminisztérium be is jelentette, hogy együttműködési megállapodást kötöttek. Szintén pár órával ezt követően mért Washington csapásokat Iránra.

Az OpenAI vezérigazgatója, Sam Altman azóta elismerte: „nem kellett volna elsietniük a megállapodást, mivel opportunistának és hanyagnak tűnhettek”. Emiatt – valamint a tömeges felháborodás hatására – jelezték, hogy

a szabályzatukba beépítettek egy olyan kitételt, miszerint „a mesterséges intelligencia-rendszert nem szabad szándékosan amerikai személyek és állampolgárok belföldi megfigyelésére használni”.

A feljegyzés szerint „a minisztérium megérti a korlátozást, amely tiltja az amerikai személyek vagy állampolgárok szándékos nyomon követését, megfigyelését vagy ellenőrzését, beleértve a kereskedelmi célú személyes vagy azonosítható adatok beszerzését vagy felhasználását is”.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)