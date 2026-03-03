Tömeges kivégzések fenyegetik az iráni börtönök rabjait – figyelmeztet egy emberi jogi szervezet

Az iráni börtönökben békeidőben is rossz körülmények között fogva tartott embereket különösen sújtja a háború, amelyet az Egyesült Államok és Izrael indított a hét végén az Iszlám Köztársaság ellen – figyelmeztetett kedden az Iran Human Rights (IHRNGO) emberi jogi szervezet.

Az oslói székhelyű szervezet szerint különösen rossz a helyzet a teheráni Evin börtönkomplexumban, ráadásul néhány család elveszítette a kapcsolatot a hírhedt intézményben őrzött rokonával.

Mahmood Amiry-Moghaddam, az IHRNGO vezetője hangsúlyozta, hogy ebben a helyzetben a leginkább védtelenek és kiszolgáltatottak a bebörtönzöttek, különösen azok, akiket idén a kormányellenes tömegtüntetésekkel összefüggésben vettek őrizetbe, mert ők nem pusztán a háborúval járó kockázatoknak vannak kitéve, hanem az a veszély is fenyegeti őket, hogy – a harcok árnyékában – gyorsított eljárásban kivégzik őket.

A szervezet felszólította továbbá a nemzetközi közösséget, hogy kövesse kiemelt figyelemmel ezeknek az embereknek a sorsát.

Az IHRNGO adatai szerint az idei év első két hónapjában legkevesebb 141 embert végeztek ki a síita államban.

A szervezet kifejezte aggodalmát amiatt is, hogy újabb légitámadás érheti az Evint, amelyet tavaly júniusban Izrael már támadott. Abban a műveletben – amelyet emberi jogi szervezetek háborús bűncselekménynek minősítettek – több tucatnyian vesztették életüket.

