Tömeges kivégzések fenyegetik az iráni börtönök rabjait – figyelmeztet egy emberi jogi szervezet

Az oslói székhelyű szervezet szerint különösen rossz a helyzet a teheráni Evin börtönkomplexumban, ráadásul néhány család elveszítette a kapcsolatot a hírhedt intézményben őrzött rokonával.
Mahmood Amiry-Moghaddam, az IHRNGO vezetője hangsúlyozta, hogy ebben a helyzetben a leginkább védtelenek és kiszolgáltatottak a bebörtönzöttek, különösen azok, akiket idén a kormányellenes tömegtüntetésekkel összefüggésben vettek őrizetbe, mert ők nem pusztán a háborúval járó kockázatoknak vannak kitéve, hanem az a veszély is fenyegeti őket, hogy – a harcok árnyékában – gyorsított eljárásban kivégzik őket.
A szervezet felszólította továbbá a nemzetközi közösséget, hogy kövesse kiemelt figyelemmel ezeknek az embereknek a sorsát.
Az IHRNGO adatai szerint az idei év első két hónapjában legkevesebb 141 embert végeztek ki a síita államban.
A szervezet kifejezte aggodalmát amiatt is, hogy újabb légitámadás érheti az Evint, amelyet tavaly júniusban Izrael már támadott. Abban a műveletben – amelyet emberi jogi szervezetek háborús bűncselekménynek minősítettek – több tucatnyian vesztették életüket.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép forrása: MTI/EPA/Vael Hamzeh