Több mint 1300 doboz csempészcigarettát találtak egy belga kisteherautóban – közölte a NAV

Több mint 1300 doboz csempészcigarettát találtak a pénzügyőrök egy belga kisteherautóban, amelyet az M5-ös autópályán ellenőriztek – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei az M5-ös sztráda tengelysúlymérő állomásán állítottak meg egy belga kistehergépjárművet, amely Bulgária és Belgium között közlekedett. A járműben két férfi – sofőr és útitársa – utazott, akik azt nyilatkozták, hogy nem szállítanak jövedéki terméket.

A járőrök mégis úgy döntöttek, hogy alaposan átvizsgálják a kisteherautót. Az utastér ülései alatti padlólemez megbontásakor előkerültek az első cigarettásdobozok. Ezután a raktér vizsgálatakor, egy frissen beszerelt, többrekeszes szerelőszekrény keltette fel az egyenruhások figyelmét, amelyet az oldalfalhoz rögzítettek. A szekrény eltávolítása és a burkolat megbontása után beigazolódott a gyanú: a kialakított rejtekhelyről újabb csempészcigaretta került elő.

Az 56 éves sofőr a dohányterméket illetően folyamatosan változtatta a nyilatkozatát. Először saját tulajdonának mondta az árut, később az egyenruhásoknak már azt állította, hogy a járművet Belgiumba kellett volna vinnie, ahol egy ismeretlen személynek adta volna át.

A pénzügyőrök összesen 1340 doboz magyar zárjegy nélküli cigarettát foglaltak le, több mint 3,5 millió forint értékben. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás

– áll a közleményben.

Az akcióról egy videófelvételt is közzétettek a pénzügyőrök, melyet alább tekinthetnek meg:

