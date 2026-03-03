Tizenöt év után újra Budapesten lép fel a világhírű brit zenész

Tizenöt év után ismét Seal-koncert lesz Budapesten. A négyszeres Grammy-díjas brit soul és rhythm & blues előadó július 30-án az MVM Dome-ban lép fel.

A világhírű zenész nevéhez olyan világslágerek fűződnek, mint a Kiss from a Rose, a Crazy vagy a Killer. Az énekes-dalszerző legutóbb 2011-ben járt Magyarországon, idén nyáron újra előadja slágereit – közölte a szervező Live Nation kedden az MTI-vel.

A most 63 éves Seal (Seal Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel)

pályafutása során világszerte több mint 30 millió albumot adott el, dalai több mint egymilliárd streamelést értek el.

Grammy-díjai mellett három BRIT Awardot, két Ivor Novello-díjat és egy MTV VMA-díjat nyert.

Legnagyobb slágere az 1994-ben megjelent Kiss from a Rose, amely az amerikai Billboard Hot 100 lista első helyére került és elnyerte az év felvétele, valamint az év dala Grammy-díjat.

A felvétel az énekes négyszeres platinalemezén, az 1994-es Seal II-őn szerepelt.

Zenéjét többek között Alanis Morissette, Bastille és George Michael is feldolgozta, pályája során olyan művészekkel dolgozott együtt, mint Jeff Beck, Joni Mitchell, Santana, P!nk, John Legend vagy Gallant. Szerepelt a Popsztár: Soha ne állj le (a soha le nem állással) 2016-ban bemutatott amerikai filmvígjátékban, ugyanabban az évben a The Passion című tévéfilmben, valamint az America’s Got Talent és az Álarcos énekes című műsorban is.

Eddig tíz stúdiólemezt készített, az eddigi utolsóért, a 2017-ben megjelent Standards-ért is jelölték Grammy-re (a legjobb hagyományos pop énekalbum kategóriában).

Legutóbb 2011-ben Budapesten a Papp László Budapest Sportarénában adott koncertet, előtte 2010-ben az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) évad keretében a pécsi Expo Center szabadtéri színpadán lépett fel. Első magyarországi koncertje 2005-ben volt (szintén a Budapest Sportarénában), 2008-ban pedig a fővárosi Syma csarnokban adott koncertet.

Kiemelt kép: A háromszoros Grammy-díjas brit soul és rhythm & blues énekes Seal (Seal Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel) ad koncertet a Papp László Sportarénában (Fotó: MTI/Kollányi Péter)